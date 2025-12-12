Cayó en Sibaté falso miembro del Tren de Aragua que extorsionaba a comerciantes

En un operativo adelantado en las últimas horas, la Policía de Soacha capturó en flagrancia a alias ‘Frank’, un ciudadano extranjero que se hacía pasar como integrante del Tren de Aragua para extorsionar a comerciantes del municipio de Sibaté, Cundinamarca.

El hombre, que delinquía principalmente a través de redes sociales, intimidaba a sus víctimas enviándoles mensajes y panfletos alusivos a la estructura criminal con el fin de exigirles dinero.

La intervención se realizó durante una diligencia de allanamiento y registro, en la que las autoridades incautaron un arma de fuego, un proveedor con munición para fusil, varios celulares y panfletos que utilizaba para simular vínculos con el grupo delictivo. Según la Policía, alias ‘Frank’ ya contaba con anotaciones por porte ilegal de armas y hurto agravado.

“La investigación permitió identificar que este sujeto usaba la imagen del Tren de Aragua para generar miedo entre los comerciantes y obligarlos a pagar extorsiones”, señalaron las autoridades, quienes confirmaron que la captura se hizo en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.



El detenido fue presentado ante un juez, quien le impuso medida de aseguramiento intramural en un establecimiento carcelario por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y amenazas. La Policía aseguró que este resultado es clave para “evitar que estructuras criminales pretendan desestabilizar la seguridad en Sibaté y Soacha”, e invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho sospechoso o intimidación a través de la línea 123.