En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
María Corina Machado
Donald Trump
Final Liga BetPlay

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Cundinamarca  / Cayó en Sibaté falso miembro del Tren de Aragua que extorsionaba a comerciantes

Cayó en Sibaté falso miembro del Tren de Aragua que extorsionaba a comerciantes

Un juez envió a la cárcel a alias ‘Frank’, extranjero señalado de intimidar con panfletos y armas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad