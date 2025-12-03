Ella es la actriz que fue sancionada por tener vínculos con el Tren de Aragua

Jimena Romina Araya Navarro, conocida popularmente como Rosita, es una actriz, modelo y DJ venezolana que alcanzó notoriedad en la televisión de su país antes de ser señalada por sus presuntos vínculos con el Tren de Aragua. Este miércoles, Estados Unidos anunció sanciones financieras en su contra al considerar que habría brindado “apoyo material” a esa organización criminal, designada como grupo terrorista por la Administración de Donald Trump.

Araya nació el 5 de septiembre de 1983 en Maracay y actualmente tiene 42 años. Se hizo conocida por su participación en los programas de humor Cheverísimo y ¡A que te ríes!, emitidos por Venevisión, donde interpretaba a Rosita, personaje que la llevó a la fama nacional.

Con el paso de los años, consolidó una presencia importante en redes sociales: suma 3,5 millones de seguidores en Instagram y cerca de 260.000 en TikTok. Además, en los últimos años ha trabajado como DJ en discotecas de varios países, especialmente en Colombia.

Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Araya habría mantenido una relación sentimental con Héctor Rusthenford Guerrero, alias 'Niño Guerrero', máximo líder del Tren de Aragua. Las autoridades sostienen que la artista habría contribuido incluso a su fuga de la prisión de Tocorón en 2012.



El Gobierno estadounidense también señala que parte de los ingresos generados por sus presentaciones como DJ habrían servido para apoyar financieramente al grupo criminal. Uno de los locales donde habría actuado es Maiquetía VIP, en el sur de Bogotá, propiedad de Eryk Landaeta, arrestado en 2024 y acusado de utilizar estas fiestas para la venta de drogas y el lavado de dinero.

Las sanciones contra Araya incluyen el congelamiento de todos sus activos en Estados Unidos y la prohibición de realizar transacciones con empresas o personas estadounidenses.

La medida forma parte de una ofensiva más amplia contra la estructura del Tren de Aragua, que también incluye sanciones a otros presuntos miembros y el aumento de la recompensa —de tres a cinco millones de dólares— por información que permita capturar a Giovanni Vicente Mosquera Serrano, alias 'El Viejo', uno de los cabecillas más buscados por el FBI.