“Fundación San José ganó contrato en La Mojana”: senador Julio Elías Vidal responde a Carlos Carillo

En una entrevista concedida a Mañanas Blu, con Néstor Morales, el senador Julio Elías Vidal respondió a las acusaciones del director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), Carlos Carrillo, quien señaló presuntas presiones y favorecimientos en la adjudicación de contratos en La Mojana, específicamente relacionados con la llamada Ruta del Arroz. El legislador rechazó de manera tajante cualquier participación suya o de su familia en estos procesos y aseguró que sus señalamientos son parte de una retaliación por los debates de control político que él mismo ha impulsado.

“Totalmente falso, totalmente falso”, afirmó al inicio de la entrevista. Según el senador, Carrillo “está creando una cortina de humo” para evadir cuestionamientos por su gestión y las denuncias que pesan en su contra, incluidas las hechas recientemente por la directora del DAPRE, Angie Rodríguez.



Un contrato por $36.000 millones y la aparición de la Fundación San José

El senador sostuvo que desde noviembre de 2024 ha venido alertando sobre las inconsistencias en los contratos firmados por Carrillo para el llamado Plan Mojana. Dentro de ese paquete, uno de los más polémicos es el contrato de 36 mil millones de pesos destinado a apoyar la producción arrocera en la región tras las inundaciones.

Durante la entrevista, Elías Vidal reveló que el consorcio ganador del contrato estaba integrado por tres entidades sin experiencia en agricultura:

Fundación San José , con el 33% de participación.

, con el 33% de participación. Fundación Colombia de Vida , dedicada —según el senador— al catering para eventos.

, dedicada —según el senador— al catering para eventos. Euonia SAS, empresa enfocada en la logística de espectáculos.

“La Fundación San José no tiene ninguna especialidad relacionada con agricultura, pero se gana un contrato de la ruta del arroz en La Mojana”, cuestionó. También reiteró que ninguna de estas organizaciones tiene trayectoria en la región: “No conocen La Mojana, no saben dónde queda La Mojana”.



El legislador denunció además que 12 mil millones de pesos, es decir, una tercera parte del contrato, estaban destinados a refrigerios: “Esa plata completamente se la iban a robar”, aseguró.

Carlos Carrillo, director de la UNGRD.

Cortinas de humo y retaliación política

El senador presentó una cronología para sustentar sus afirmaciones. Recordó que citó a Carrillo a debates de control político el 12 de noviembre de 2024 y el 1 de abril de 2025, señalando presuntas irregularidades en los contratos. “Yo vengo denunciando esto desde noviembre”, puntualizó, “y ahora él sale con esta nueva cortina de humo a tirarme una cosa a mí”.

Respecto a una denuncia anónima recibida en la UNGRD —según la cual el contrato de la Ruta del Arroz habría sido adjudicado para financiar su campaña—, Elías Vidal negó cualquier vínculo y sugirió que el propio Carrillo podría estar detrás de ella: “A mi parecer, esa denuncia la metió él mismo para crear una cortina de humo”.

Aseguró no tener relación alguna con las empresas contratistas: “No conozco quién es la Fundación San José, no conozco quién es la Fundación Colombia Vida, no conozco quién es Euonia SAS”.

La Fundación San José estuvo en el ojo del huracán por caso Juliana Guerrero

El arraigo del senador con La Mojana

Consultado sobre sus motivaciones, Elías Vidal explicó que su interés en La Mojana obedece a la cercanía geográfica y social con la región, que abarca municipios de Córdoba, Sucre, Bolívar y Antioquia. “He sido un defensor acérrimo de la situación de La Mojana porque tengo muchos amigos allí”, afirmó.

Describió la crisis que enfrentan las comunidades: “Viven bajo el agua, están sometidos a las inclemencias del clima hace cuatro años… niños sin estudiar, familias enfermas”.

También denunció los efectos del mercurio en el río Cauca, que ha llevado a que habitantes de San Marcos, Sucre, deban desplazarse para tratamientos de diálisis. “Pero eso no le importa al señor Carrillo; va allá, graba dos TikTok y no ofrece ninguna solución”, criticó.

Relación política con el Gobierno Petro y con la ‘Ñoñomanía’

El senador también negó que él o su hermano —el excongresista conocido como el Ñoño Elías— estén involucrados en la contratación estatal. “Mi hermano está alejado de la política”, dijo, al tiempo que aclaró que conserva el nombre del movimiento por “cariño familiar”.

Sobre su posición frente al Gobierno nacional, afirmó: “Yo no soy petrista, ni nunca he sido petrista”. Sin embargo, reconoció que ha apoyado iniciativas específicas:

“¿Quién puede estar en contra de la reforma laboral, de que le suban el salario mínimo a las personas?”.