Nación  / "Fundación San José ganó contrato en La Mojana": senador Julio Elías Vidal responde a Carlos Carillo

“Fundación San José ganó contrato en La Mojana”: senador Julio Elías Vidal responde a Carlos Carillo

Tres empresas se ganaron un contrato de 36.000 millones de pesos para La Mojana: entre ellas hay una dedicada al catering.

