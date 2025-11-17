Fundación San José rechaza utilización política de situación derivada del titulo de Juliana Guerrero

La Fundación de Educación Superior San José continúa operando, así lo informó por medio de un comunicado, luego de que se registraran varios señalamientos por parte de las autoridades, en donde se registran irregularidades por presuntas entregas de títulos universitarios, como lo fue el caso de Juliana Guerrero.

Frente a este escenario, la institución mencionó que la operación continúa con total normalidad y reafirmó “su compromiso con la transparencia, el rigor académico y la protección de sus estudiantes y egresados”.

Además, aclaró que ningún estudiante ni egresado perderá sus derechos o títulos, puesto que, frente a la investigación que se realiza en estos momentos, la institución ha trabajado articuladamente con el Ministerio de Educación, medida en donde se ha suministrado toda la información requerida por la entidad y se han adoptado las acciones de verificación necesarias.

“La Fundación rechaza de manera enfática que la situación esté siendo utilizada con fines políticos o electorales para afectar la imagen de la institución y, con ello, a miles de estudiantes y sus familias”, agregó en el comunicado la Fundación San José.



A la par, rechazó cualquier afirmación en donde se realice un intento de atribuirle a la institución cualquier acto de corrupción, pues no hay argumentos suficientes para sostener las afirmaciones.

La institución mencionó que son “víctima de las presuntas irregularidades” que a hoy se adelantan por las entidades competentes y en las cuales se ha colaborado con total transparencia, acompañando a las autoridades para esclarecer los hechos. “Seguiremos actuando con responsabilidad, transparencia y respeto absoluto por el debido proceso”, enfatizó la Fundación en el comunicado.