En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Gobernador de Arauca
Crisis diplomática con EEUU
Jaime Esteban Moreno
UE-CELAC

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Educación  / MinEducación investiga a Fundación San José: el caso no solo involucra a Juliana Guerrero

MinEducación investiga a Fundación San José: el caso no solo involucra a Juliana Guerrero

El ministerio abrió investigación preliminar a la Fundación San José por el caso de Juliana Guerrero y otros dos graduados.

Destituyen a funcionarios de la Fundación San José por caso Juliana Guerrero
Destituyen a funcionarios de la Fundación San José por caso Juliana Guerrero
Foto: Blu Radio / Fundación San José
Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: 10 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad