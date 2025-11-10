“Es un ensamble entre Roy, Benedetti, Petro y clan Gnneco”: Jennifer Pedraza sobre Juliana Guerrero

La representante a la Cámara Jennifer Pedraza se refirió en Mañanas Blu 10:30 a las denuncias que presentó contra Juliana Guerrero, quien iba a ser nombrada viceministra de las Juventudes y actualmente continúa como delegada del presidente Gustavo Petro en el Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar (UPC).

Pedraza aseguró que, pese a que la Fundación Universitaria San José anuló los dos títulos académicos de Guerrero, “ella sigue siendo todavía la delegada del presidente Gustavo Petro en el Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar”.



¿Por qué anularon el título de Juliana Guerrero?

La representante explicó que la anulación de los títulos se dio gracias a un fallo judicial: “El comunicado de la Fundación Universitaria San José no lo emiten porque quisieron ser honestos y transparentes; lo ganamos en un fallo de tutela, porque hace dos meses yo les había pasado un derecho de petición pidiendo precisamente las asistencias de Juliana, sus registros académicos”.

Pedraza afirmó además que la exfuncionaria la denunció ante la Corte Suprema de Justicia por calumnia y delitos informáticos. “Tenemos nuestra primera audiencia el próximo viernes”, indicó.

La congresista expresó preocupación por el papel que Guerrero continúa desempeñando en la UPC. “Dicen los estudiantes que su postura allí ha sido mucho más cercana a la del clan Gnneco y a la de Ape Cuello, el representante del Partido Conservador petrista, que a las necesidades de los estudiantes”, señaló.



Pedraza añadió que ha insistido al presidente Petro para que cambie su delegación en el Consejo Superior de esa universidad, pero considera que no lo ha hecho porque “esta clase política tradicional del departamento del Cesar ha sido de las más beneficiadas de este gobierno, incluyendo que mantienen su control sobre la nómina de la Universidad Popular del Cesar”.



¿Por qué es poderosa Juliana Guerrero?

En su intervención, la representante Pedraza sostuvo que la cercanía política de Guerrero explica su permanencia en el cargo y el respaldo que ha recibido:

“La iban a poner como viceministra de las juventudes porque el Ministerio de la Igualdad, que ha tenido una pésima ejecución, ahora tres meses antes de las elecciones está forzando una ejecución rápida para repartir esos recursos a diestra y siniestra”.

Y añadió: “Qué mejor ficha que tener a Juliana Guerrero, cercana al clan Gnneco, ficha de Armando Benedetti, ficha del presidente Petro, y la ñapa, el abogado que me denuncia en la Corte Suprema es miembro directivo y fundador del partido político de Roy Barreras. O sea, Juliana es un ensamble entre Roy Barreras, Armando Benedetti, el presidente Petro y el clan Géneco”.



“Podríamos estar ante un fenómeno de compra y venta de títulos”

Pedraza también afirmó que existen más casos similares al de Guerrero. “Por lo menos tenemos cuatro casos en el gobierno nacional y en gobiernos departamentales y municipales”, aseguró, y explicó que presentó una denuncia ante la Fiscalía por presunto fraude procesal y falsedad en documento público.

“Esperamos que la Fiscalía autorice una revisión sistemática sobre la documentación de la Fundación Universitaria San José, porque aquí podríamos estar ante un fenómeno de compra y venta de títulos”, dijo.

Finalmente, cuestionó el papel del Ministerio de Educación frente a esta situación: “¿Dónde está el Ministerio de Educación, que en sus narices pululan las universidades de garaje? Juliana presentó dos títulos irregulares y no hacen nada para evitar que exista ánimo de lucro y universidades de pésima calidad”.

