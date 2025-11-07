En vivo
Blu Radio  / Nación  / Fundación San José anula títulos de Juliana Guerrero tras no encontrar evidencias académicas

Fundación San José anula títulos de Juliana Guerrero tras no encontrar evidencias académicas

La institución confirmó que no existen registros de clases ni evaluaciones que acrediten los estudios de la designada viceministra de Juventudes, y mantiene abiertas investigaciones internas y disciplinarias.

