Fundación San José anula títulos de Juliana Guerrero tras no encontrar evidencias académicas

El Consejo Directivo de la Fundación Universitaria San José anunció la anulación de los dos títulos académicos otorgados a Juliana Guerrero, quien había sido designada como viceministra de Juventudes.

La decisión se tomó después de una revisión interna que no encontró evidencia de que la estudiante hubiera asistido a clases, presentado exámenes o desarrollado las actividades académicas exigidas por los programas cursados.

En el reporte preliminar de los hallazgos, la institución señaló que en los sistemas institucionales no aparece registro alguno de participación académica en los programas de Tecnología en Gestión Contable y Tributaria ni en el de Contaduría Pública, títulos que le habían sido conferidos a Guerrero.

La Fundación Universitaria San José también indicó que continúa una investigación interna para establecer cómo se produjo el otorgamiento de los títulos sin el cumplimiento de los requisitos formales.



Cabe recordar que, en medio de este proceso, el secretario general de la institución fue separado de su cargo por presuntas irregularidades relacionadas con este caso.

Además, sigue en curso una investigación del Ministerio de Educación Nacional, que evalúa posibles fallas de la institución universitaria al permitir la obtención de diplomas sin que Guerrero hubiese presentado la Prueba Saber Pro, examen obligatorio para graduarse como profesional en Colombia.

Según informó la universidad, fue el pasado 25 de septiembre de 2025 cuando se pusieron en conocimiento las anomalías ante la opinión pública, se activaron acciones disciplinarias y se dio aviso a las autoridades competentes.

Aunque la investigación aún no ha concluido, la institución sostuvo que los hallazgos parciales fueron suficientes para proceder con la anulación de los títulos mientras se determina la responsabilidad de los funcionarios implicados.