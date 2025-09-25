Fundación San José anula título a Juliana Guerrero

Por no poder comprobar que realizó el examen Saber Pro antes de obtener el diploma, la Fundación San José anulará el titulo a Juliana Guerrero, quien había sido designada como viceministra de juventudes en el Ministerio de la Igualdad.

Juan David Bazzani, abogado de la fundación, confirmó la decisión en una entrevista con Noticias Caracol, indicando que, al no poder acreditar el cumplimiento del requisito, la institución debe proceder con la anulación del diploma.

"A hoy no se conoce por parte del Icfes una respuesta oficial de si la estudiante presentó o no presentó las pruebas. En la medida en la que la universidad no tiene acreditada la presentación o el cumplimiento de ese requisito, la institución educativa tiene que proceder a la anulación del referido diploma por no cumplir con los requisitos legales para la expedición del mismo", dijo Bazzani.

¿Cuál es el escándalo que rodea a Juliana Guerrero?

El escándalo, que estalló en septiembre de 2025, puso en entredicho el nombramiento de Guerrero como viceministra de la Juventud en el Ministerio de la Igualdad, un cargo para el que su nombre sonaba con fuerza.

El Ministerio de Educación ha iniciado una investigación a la FESJ para esclarecer el caso, que, según denuncias, podría no ser un hecho aislado.

De hecho, la polémica ya ha provocado la destitución del secretario general de la fundación, Luis Carlos Gutiérrez Martínez, y de su equipo de trabajo, quienes fueron señalados como responsables de las irregularidades.

Las denuncias contra Guerrero se originaron a raíz de su ascenso en el Gobierno, lo que llevó a una revisión de su trayectoria académica.

La representante a la Cámara Jennifer Pedraza ha sido una de las voces más críticas, señalando que la FESJ habría estado entregando títulos "exprés" sin la presentación de las pruebas de estado.

En su defensa, Guerrero ha manifestado que la universidad fue la que fijó la fecha de su grado y que ella no tuvo voz en el asunto.

También ha asegurado que tomará acciones legales para defender su honra y ha destacado su experiencia laboral previa en el Ministerio del Interior.

A pesar de estas declaraciones, la controversia ha generado un gran debate sobre la calidad de la educación superior en el país y la transparencia en los procesos de titulación, con el Ministerio de Educación comprometido a investigar a fondo lo sucedido.