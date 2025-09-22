En vivo
Fundación San José destituye a su secretario general en investigación por caso de Juliana Guerrero

Fundación San José destituye a su secretario general en investigación por caso de Juliana Guerrero

La Fundación San José destituyó a su secretario general y a su equipo en la investigación por el caso de Juliana Guerrero, designada como viceministra de Juventudes en el Ministerio de la Igualdad.

Destituyen a funcionarios de la Fundación San José por caso Juliana Guerrero
Foto: Blu Radio / Fundación San José
Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: 22 de sept, 2025

La Fundación de Educación Superior San José informó que abrió una investigación interna para revisar a fondo el cumplimiento de los requisitos académicos y legales en el otorgamiento de títulos profesionales.

La decisión se tomó luego de que en medios de comunicación se conociera el caso de Juliana Guerrero, quien había sido designada como viceministra de juventudes en el Ministerio de la Igualdad y otros procesos en los que se señalaron posibles irregularidades.

Como parte de las primeras medidas, la institución anunció la destitución del secretario general, Luis Carlos Gutiérrez Martínez, y la terminación del contrato laboral de su equipo de trabajo directo. La Fundación señaló que la decisión busca garantizar la transparencia de los procedimientos y la claridad en el manejo de los procesos administrativos y académicos.

Destituyen a funcionarios de la Fundación San José por caso Juliana Guerrero
Destituyen a funcionarios de la Fundación San José por caso Juliana Guerrero

La investigación se encuentra en una etapa inicial y tiene como propósito confirmar el cumplimiento de la normatividad vigente, así como establecer si se trata de un hecho aislado. Con ello, la institución busca mantener la confianza de la comunidad académica y proteger el prestigio construido durante más de cuatro décadas de funcionamiento.

Recordemos que reciénteme el Ministerio de Educación también anunció que avanza en una etapa de indagación y levantamiento de pruebas frente a las actuaciones de la Fundación San José, tras detectarse presuntas irregularidades en la expedición de títulos universitarios.

