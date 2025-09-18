Caso Juliana Guerrero: Mineducación investiga a la Fundación San José por presuntas irregularidades

El Ministerio de Educación avanza en una etapa de indagación y levantamiento de pruebas sobre las actuaciones de la Fundación de Educación Superior San José, tras denuncias de presuntas irregularidades en la entrega de títulos profesionales.

El proceso incluye el caso de Juliana Andrea Guerrero, a quien se le otorgó un diploma en contaduría pública sin haber cumplido con los requisitos exigidos por la ley.

La situación tomó relevancia nacional luego de que se conociera la aparente designación de Guerrero como viceministra de Juventudes en el Ministerio de Igualdad.

Juliana Guerrero se graduó sin prueba Saber Pro. Foto: Icfes y Blu Radio

El hecho abrió un debate, ya que no presentó las pruebas Saber Pro, obligatorias para obtener un título universitario en Colombia.



Recordemos que en declaraciones públicas, Francisco Pareja, representante legal de la institución, confirmó que Guerrero cursó estudios durante 18 meses y recibió su grado en junio pasado, en una ceremonia realizada en el Coliseo MedPlus.

Sin embargo, reconoció que la estudiante no había presentado el examen Saber Pro, requisito obligatorio para graduarse, y que este se llevará a cabo en noviembre.

Y había indicado que la situación se debía a un error administrativo en la Secretaría General de la institución. Añadió que la universidad convocará una junta para revisar los hechos y aclarar lo ocurrido.

Publicidad

El Ministerio de Educación mantiene abierta la etapa de recolección de pruebas con el fin de determinar posibles sanciones o correctivos frente a la expedición de títulos sin el cumplimiento de las disposiciones legales.