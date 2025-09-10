¿Por qué Juliana Guerrero se graduó sin presentar las Pruebas Saber? Universidad San José responde

La reciente controversia en torno a la viceministra de Juventud, Juliana Guerrero, quien será posesionada a pesar de cuestionamientos sobre la validación de sus estudios y la no presentación de las pruebas Saber Pro, ha puesto en el ojo del huracán a la Universidad San José.

El fundador y representante legal de la institución, Francisco Pareja, ofreció explicaciones sobre el proceso de titulación de la funcionaria y defendió el modelo educativo de la universidad, admitiendo, no obstante, una posible "investigación" sobre el caso específico de Guerrero.

La decisión de posesionar a Juliana Guerrero, ordenada directamente por el presidente Gustavo Petro a pesar de los "cuestionamientos" en torno a sus estudios y la falta de las pruebas Saber Pro.

Juliana Guerrero Foto: Blu Radio

¿Graduada en 18 meses sin Pruebas Saber?

La principal interrogante planteada a Pareja fue cómo se certificaron los estudios de la viceministra Juliana Guerrero, quien se graduó de la Universidad San José, sin haber presentado las pruebas Saber Pro. La viceministra de Juventud, según Pareja, "es una niña que llegó en diciembre del 2023. Estudió durante 18 meses con nosotros".

El representante legal de la Universidad San José explicó que la corta duración de los estudios, año y medio (18 meses), para una carrera que usualmente toma 9 semestres, se debe a la "convalidación de estudios previos" que Guerrero había cursado en el SENA y en "alguna otra universidad del César".

Según Pareja, las instituciones con ciclos propedéuticos como la suya permiten que los estudiantes "cumplido con los ciclos previos" y que "en el caso nuestro hizo cuatro cuatrimestres. Los últimos tres cuatrimestres de 16 semanas cada uno completan el ciclo profesional". Así, Guerrero habría completado "sus nueve semestres de esa manera".

Respecto a la crucial ausencia de las pruebas Saber Pro, Pareja admitió una omisión que está siendo investigada internamente. "Es posible que se nos haya pasado y esa es la investigación que estamos realizando y tendrán que haber cabezas que respondan por esa situación al interior de la universidad", declaró.

Agregó que han solicitado al Ministerio de Educación y al ICFES que verifiquen y certifiquen la situación.

El Icfes se pronunció al respecto. Foto: Blu Radio e Icfes

Ante la pregunta de si el diploma sería inválido, Pareja afirmó: "Se le podría retirar y no tendremos ningún inconveniente en retirárselo cuando ella presente las pruebas".

El fundador de la Universidad San José aseguró que no conocían a Juliana Guerrero antes de su ingreso: "Yo no conocí a la niña. Y allá no la conocíamos, entró como una persona cualquiera". También precisó que las clases de la viceministra fueron "presencial en horarios de la de la noche".

