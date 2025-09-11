Instituto Nacional de Contadores Públicos responde a Juliana Guerrero: “Se necesita la tarjeta”

El presidente del Instituto Nacional de Contadores Públicos (INCP), Humberto Fernández, recalcó la relevancia de la tarjeta profesional para los contadores en el país, rechazando polémicas declaraciones de hace días. Este pronunciamiento surge en medio de una controversia que desató la viceministra designada Juliana Guerrero.

"El Instituto Nacional de Contadores Públicos es la institución más antigua y autorizada del país. Llevamos más de 74 años, desde 1951, representando y fortaleciendo la profesión contable en Colombia y, tenemos más de 28.000 afiliados”, explicó en diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga.

Además, subrayó la influencia económica de sus miembros, afirmando que impactan en más del 85 % del Producto Interno Bruto, porque ellos “realmente están en cuestiones de auditoría, consultoría, atendiendo a las compañías grandes, medianas y pequeñas de Colombia”.

El rechazo a las declaraciones de la viceministra Guerrero no se hizo esperar. Según mencionó, el INCP no comparte esa posición porque considera que la funcionaria “minimizó la importancia de la tarjeta profesional de los contadores”, documento que, detalló, conforme a la ley 43 de 1990 debe ser expedido por la junta central de contadores públicos.

En ese sentido, Fernández señaló de manera contundente la razón de ser de la tarjeta profesional y por qué es obligatoria en el país.

"El contador público necesita la tarjeta para dar fe pública y aseguramiento de la información". Esta función es vital para garantizar que “esa información financiera que emiten las entidades, las compañías del sector privado y público, realmente son confiables”.

Y que, aseveró, realmente garantizan a todos los inversionistas, accionistas de tener una base de decisión para tomar decisiones de carácter administrativo y financiero.

"Para que sea habilitada ya la persona para ejercer la profesión de contador público, debe tener esa habilitación de parte de la Junta Central de Contadores Públicos". Esto incluye un requisito de experiencia, según dijo.

"Es un requisito que obviamente debe cumplir una persona de cumplir un año, donde se acredita esa experiencia en entidades del sector público privado, pero tiene que acreditarse”, aclaró.

El presidente del INCP enfatizó la exigencia académica y ética de la profesión, explicando que la carrera de contaduría dura cinco años. Además del tiempo de estudio, se requieren "pruebas de estado Sobre Pro, que son requisitos para para que se gradúe un profesional”.

De no cumplirse, "definitivamente no puede optar al título de profesional".

Fernández describió al contador público como un profesional "muy influyente en la economía colombiana, tanto para sector público y para sector privado". Su rol es integral, abarcando "el gobierno corporativo, modelo de negocio, la información, la planeación estratégica y planeación de su ejecución presupuestal".

