Universidad San José confirmó que Juliana Guerrero se graduó sin prueba Saber Pro

La Fundación Universitaria Superior San José confirmó que Juliana Guerrero, recientemente designada como viceministra de Juventudes del Ministerio de Igualdad y Equidad, obtuvo su grado sin haber presentado la prueba Saber Pro.

El requisito no pudo cumplirse, según indicó la institución, debido a que el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) aplazó la aplicación de dicho examen, que estaba programado para septiembre y se realizará finalmente en noviembre.

La situación fue revisada en la reunión de junta directiva y en la asamblea de asociados realizada en la tarde de este miércoles, en la cual se verificaron los antecedentes académicos de Guerrero.

De acuerdo con el registro oficial, la estudiante se inscribió en diciembre de 2023, inició clases en enero de 2024 y cursó cuatro cuatrimestres, completando su formación en junio de 2025.

Juliana Guerrero Foto: MinInterior

La Universidad explicó que, tras la culminación de los estudios, el grado se otorgó en un plazo menor a 15 días, a pesar de que aún estaba pendiente la presentación de la prueba Saber Pro.

Sobre este punto, directivos de la institución aclararon que Guerrero no obtuvo el título en un periodo de 15 días, como se ha señalado en redes sociales, sino tras un proceso académico de 18 meses en el que se validaron sus estudios previos.

Durante el encuentro, las directivas precisaron además que el modelo académico de la universidad contempla tres cuatrimestres por año, con periodos cortos de receso, lo que permitió que la estudiante completara el plan de estudios en el tiempo establecido.

Finalmente, la Fundación Universitaria San José señaló que la junta directiva continuará revisando el caso y que será la instancia encargada de definir los pasos a seguir frente a la omisión del requisito de la prueba Saber Pro, la cual Guerrero deberá presentar en la próxima convocatoria del Icfes en noviembre.