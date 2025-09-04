Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Ataque a militares con gasolina
Metro de Bogotá
Carlos Camargo
Selección Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Universidad San José confirmó que Juliana Guerrero se graduó sin prueba Saber Pro

Universidad San José confirmó que Juliana Guerrero se graduó sin prueba Saber Pro

La institución explicó que la funcionaria, hoy designada como viceministra de Juventudes del Ministerio de Igualdad y Equidad, no alcanzó a presentar el examen por el aplazamiento del Icfes.

Universidad San José confirmó que Juliana Guerrero se graduó sin prueba Saber Pro
Juliana Guerrero se graduó sin prueba Saber Pro.
Foto: Icfes y Blu Radio
Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: septiembre 04, 2025 01:39 p. m.

La Fundación Universitaria Superior San José confirmó que Juliana Guerrero, recientemente designada como viceministra de Juventudes del Ministerio de Igualdad y Equidad, obtuvo su grado sin haber presentado la prueba Saber Pro.

El requisito no pudo cumplirse, según indicó la institución, debido a que el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) aplazó la aplicación de dicho examen, que estaba programado para septiembre y se realizará finalmente en noviembre.

La situación fue revisada en la reunión de junta directiva y en la asamblea de asociados realizada en la tarde de este miércoles, en la cual se verificaron los antecedentes académicos de Guerrero.

De acuerdo con el registro oficial, la estudiante se inscribió en diciembre de 2023, inició clases en enero de 2024 y cursó cuatro cuatrimestres, completando su formación en junio de 2025.

Juliana Guerrero
Juliana Guerrero
Foto: MinInterior

La Universidad explicó que, tras la culminación de los estudios, el grado se otorgó en un plazo menor a 15 días, a pesar de que aún estaba pendiente la presentación de la prueba Saber Pro.

Sobre este punto, directivos de la institución aclararon que Guerrero no obtuvo el título en un periodo de 15 días, como se ha señalado en redes sociales, sino tras un proceso académico de 18 meses en el que se validaron sus estudios previos.

Publicidad

Durante el encuentro, las directivas precisaron además que el modelo académico de la universidad contempla tres cuatrimestres por año, con periodos cortos de receso, lo que permitió que la estudiante completara el plan de estudios en el tiempo establecido.

Finalmente, la Fundación Universitaria San José señaló que la junta directiva continuará revisando el caso y que será la instancia encargada de definir los pasos a seguir frente a la omisión del requisito de la prueba Saber Pro, la cual Guerrero deberá presentar en la próxima convocatoria del Icfes en noviembre.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Ministerio de la Igualdad

Icfes

Pruebas Saber