Icfes aclara que datos sobre pruebas de Juliana Guerrero no son oficiales

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) informó que la información difundida en redes sociales y medios de comunicación por la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza Sandoval, sobre los registros de la viceministra de Juventudes, Juliana Andrea Guerrero, no corresponde a datos oficiales emitidos por la entidad.

En un comunicado, el Instituto aseguró que inició un proceso interno para determinar si su sistema de información pudo haber sido hackeado, manipulado o alterado, y si de ello se derivó una vulneración de derechos fundamentales o del ordenamiento jurídico.

En caso de confirmarse, el Icfes adelantará las acciones legales correspondientes contra quienes hayan divulgado o hecho uso indebido de información atribuida a la institución.

Juliana Guerrero Foto: MinInterior

La controversia surgió tras nuevas denuncias de la representante Pedraza, quien cuestionó que Juliana Guerrero, de 23 años y recién designada como viceministra de Juventudes en el Ministerio de Igualdad y Equidad, no habría presentado los exámenes de Estado necesarios para obtener un título profesional.

Según la congresista, Guerrero no presentó las pruebas TyT, exigidas para títulos tecnológicos, ni las Saber Pro, requisito para la expedición de títulos profesionales en Colombia, pese a que en su hoja de vida aparece como contadora pública.

El Icfes reiteró que continúa revisando la situación para esclarecer si existió manipulación de su sistema y garantizar la confiabilidad de la información que administra.