“Me gradué de profesional un día antes de denuncias”: Juliana Guerrero por críticas por sus títulos

Juliana Guerrero, joven de 23 años y recién designada como viceministra de Juventudes en el Ministerio de Igualdad y Equidad, enfrenta cuestionamientos sobre la validez de sus estudios y su experiencia laboral. La controversia se encendió cuando la revista Cambio reveló presuntas inconsistencias en su hoja de vida, como que no contaba con título profesional, requisito indispensable para ocupar el cargo.

En entrevista con Mañanas Blu, Guerrero desmintió los señalamientos y aclaró el proceso académico que la llevó a graduarse como contadora pública. “Yo me gradué el 19 de julio de contadora pública. Lo primero que hice fue actualizar mi hoja de vida”, explicó, al tiempo que criticó que la revista nunca la contactó para verificar la información.

La situación tomó mayor revuelo porque el medio publicó su investigación el 20 de julio, apenas un día después de su ceremonia de grado. “Realmente yo no escojo cuándo me gradué; la universidad fue la que fijó la fecha. El problema es que nunca me preguntaron mi versión”, insistió.

Amenazas y traslado a Bogotá

Guerrero relató que su camino académico no fue lineal. Inició contaduría en la Universidad Popular del Cesar, pero debió abandonar la región por amenazas contra su vida debido a su activismo juvenil.

“Yo sufrí incluso un atentado en el Cesar en 2021, además de persecución por mi liderazgo juvenil. Por eso me vine a Bogotá a empezar de cero”, recordó.

En la capital homologó estudios técnicos realizados en el SENA, avanzó con un tecnólogo y culminó la carrera en la Universidad San José. Asegura que este proceso explica por qué en algunos documentos figura como técnica, tecnóloga y profesional de forma casi simultánea.

Publicidad

¿Cumple los requisitos?

El debate se centra en si Guerrero reúne las condiciones legales para asumir el cargo. Ella sostiene que sí, aunque reconoce que la Función Pública aún revisa su situación.

“Tengo la experiencia para desarrollar la política pública de juventudes. Cumplo el requisito del título académico, aunque apenas me gradué y la tarjeta profesional exige un año de experiencia”, precisó.

Además, enfatizó en su trayectoria en espacios juveniles, desde representación estudiantil hasta la organización de festivales nacionales y acompañamiento en la agenda del Subsistema Nacional de Juventudes.

Publicidad

“Qué mejor que una joven para venir a trabajar y apoyar a otros jóvenes. Es difícil que una persona de 60 años entienda de cerca las necesidades que vivimos en los territorios”, argumentó.

La experiencia en el sector público

En su defensa, Guerrero mencionó su paso por la Secretaría de Transparencia y el Ministerio del Interior, donde apoyó procesos con Consejeros Nacionales de Juventudes. “Yo inicié a trabajar con el Gobierno Nacional en 2022 y he acompañado estrategias de paz, medioambiente y comunicación política. Mi experiencia está más ligada a lo social que a lo contable, pero siempre vinculada con los jóvenes”, aseguró.

No obstante, admitió que aún no se ha posesionado como viceministra, precisamente porque la revisión de requisitos continúa en curso.

Sobre las inconsistencias en su hoja de vida

La publicación de dos versiones distintas de su hoja de vida alimentó las dudas. Una la registraba como tecnóloga y otra como profesional. Guerrero atribuyó la situación a un error administrativo: “Fue un error humano. Yo había enviado primero una hoja de vida antigua a Presidencia y luego la actualizada al Ministerio de Igualdad. Cuando se dieron cuenta, corrigieron y publicaron la correcta”.

Aunque su futuro en el cargo es incierto, Guerrero insiste en que su nombramiento busca dar voz a las juventudes. “Más allá de por qué yo debo ser viceministra, es una invitación a que los jóvenes conozcan mi trabajo. He recorrido el país y quiero seguir aportando desde el Ministerio de Igualdad”, señaló.

Asimismo, adelantó que espera cursar una maestría en Alta Gerencia del Estado para complementar su formación. “Elegí contaduría porque me gustan los números, pero mi propósito siempre ha sido contribuir en lo público”, explicó.