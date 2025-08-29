Juliana Guerrero pasó de técnica a profesional en 13 días; acusa “error humano” y será viceministra

El 15 de agosto, en la página de Aspirantes a la Presidencia, fue publicada la hoja de vida de Juliana Guerrero, exjefe de despacho del Ministerio del Interior, para el cargo de viceministra de Juventud en Minigualdad. Uno de los problemas de su llegada a esta cartera es que no cumplía los requisitos, pues según el manual debía tener un título profesional.

De acuerdo con la hoja de vida publicada hace 13 días, acreditaba dos pregrados, pero ninguno terminado.

Sin embargo, este 29 de agosto la Presidencia volvió a publicar su hoja de vida y, ahora, en el espacio de formación académica aparece un nuevo estudio que habría sido terminado en julio de este año en contaduría pública. Justamente, uno de los títulos aprobados por el manual de funciones para ser viceministra de Juventud.

Blu Radio consultó a la nueva viceministra, quien aseguró que todo se trata de un error en la publicación, pues desde el comienzo debió aparecer la hoja de vida más reciente, pero no fue así: '‘La hoja de vida que publicaron estaba desactualizada. Fue con la que entré al Ministerio del Interior, fue un error humano. Por eso, la volvieron a publicar corrigiendo eso, ya que generaría un vicio de trámite'', indicó.

Este medio también conoció que la llegada de Guerrero al ministerio generó tensión, pues la subdirectora de Talento Humano, Constanza Pardo, se negó a aprobar su ingreso porque su hoja de vida no cumplía con los requisitos. Esta funcionaria trabajó hasta este viernes en la cartera.