Así Juliana Guerrero tuviera título profesional no cumpliría con experiencia para ser viceministra

La designación de Juliana Guerrero como nueva viceministra de Juventudes en el Ministerio de Igualdad y Equidad ha desatado una fuerte controversia política y mediática. Aunque la Presidencia corrigió la hoja de vida publicada inicialmente, el debate continúa abierto debido a los cuestionamientos sobre la experiencia profesional de la funcionaria.

En entrevista con Mañanas Blu, la representante a la Cámara Jennifer Pedraza reiteró que, incluso si Guerrero cuenta con el título de Contaduría Pública, no cumple con los dos años de experiencia profesional exigidos por el manual de funciones de la entidad.

El requisito en el manual de funciones no habla solamente de tener un título profesional, sino además de tener dos años de experiencia profesional relacionada con el cargo señaló Pedraza.

Hoja de vida bajo la lupa

El 15 de agosto, la Presidencia publicó la hoja de vida de Guerrero, en la cual se acreditaban únicamente estudios técnicos y tecnológicos en el área contable. Dos semanas más tarde, el documento fue reemplazado por una versión actualizada que certificaba 10 semestres de Contaduría Pública, supuestamente culminados en julio de 2023.

La viceministra argumentó que la primera publicación fue un error humano y que desde el inicio debió compartirse la versión más reciente. Sin embargo, la situación generó dudas dentro del mismo Ministerio: la entonces subdirectora de Talento Humano, Constanza Pardo, se negó a aprobar el ingreso de Guerrero por incumplimiento de requisitos.

La denuncia de Jennifer Pedraza

La congresista Pedraza ha sido una de las voces más críticas frente a la designación. Según explicó, la polémica trasciende a las inconsistencias en la hoja de vida, ya que expone un problema estructural en el manejo del Ministerio de Igualdad.

“Nuestra denuncia tiene que ver con el tratamiento que le están dando al Ministerio de la Igualdad, que no ha sido un regalo de este gobierno, sino una lucha de organizaciones de mujeres y de jóvenes. Personas con verdadera trayectoria pudieron haber sido designadas en este cargo”, afirmó.

Pedraza también anunció que ya envió un derecho de petición a Función Pública para solicitar los certificados académicos de Guerrero, con el fin de verificar la autenticidad de su título profesional y la expedición de la tarjeta correspondiente por parte de la Junta Central de Contadores.

Jennifer Pedraza // Foto: Facebook Jennifer Pedraza

Falta de ejecución en programas clave

Más allá del debate individual sobre Guerrero, Pedraza aprovechó la entrevista para criticar la gestión general del Ministerio de Igualdad. Recordó que, pese a contar con un presupuesto multimillonario, varias líneas de acción presentan un preocupante 0 % de ejecución.

“El año pasado tuvimos 885 feminicidios y más de 5.000 casos de violencia intrafamiliar. Es inadmisible que este ministerio tenga líneas de ejecución de 0 %, especialmente en programas de prevención y atención de violencia contra las mujeres”, denunció. La representante también advirtió sobre el incremento del reclutamiento de menores en un 400 %, lo que hace aún más grave la falta de acciones desde el Viceministerio de Juventudes.

Un debate que toca fibras políticas

El presidente Gustavo Petro salió en defensa de Guerrero, sugiriendo que las críticas responden a prejuicios de clase y raciales. Para el mandatario, la oposición busca deslegitimar la designación por tratarse de una mujer negra y de origen popular.

No obstante, Pedraza fue enfática en rechazar ese argumento: “No es una perspectiva clasista exigirles a los funcionarios que tengan títulos profesionales. Al contrario, sabemos que la educación es fundamental para garantizar mejores desempeños en el servicio público”.

“El Viceministerio de Juventud no es una bobada. Estamos hablando de cómo enfrentar fenómenos como el reclutamiento de menores. Por eso necesitamos funcionarios con preparación real”, concluyó Pedraza.