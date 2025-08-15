Petro defiende nombramiento de Juliana Guerrero como viceministra y pide salvar MinIgualdad

El presidente Gustavo Petro se reunió esta tarde en la Casa de Nariño con los consejeros de juventudes. Durante su discurso, se refirió a Juliana Guerrero, exjefa de gabinete del Ministerio del Interior y ahora viceministra de Juventud en MinIgualdad, quien estuvo en el centro de la opinión pública por presuntamente haber usado aviones oficiales con fines particulares relacionados con política en el Cesar.

El mandatario defendió a su funcionaria: “Voy a poner a Juliana. ¿Por qué se quieren tirar a una muchacha que, porque no estudió en Los Andes, pero estudió? Que se fue en el avión. Pero si son contratados por ustedes para ir por trabajos particulares. Ella está amenazada de muerte, hasta donde yo sé. Quiero que se pruebe y veamos si es capaz o no”, dijo.

Juliana Guerrero Foto: Captura de pantalla

El mandatario, sin embargo, reconoció que Guerrero pudo haber cometido un error, aunque no mencionó específicamente el viaje que realizó en un avión y un helicóptero de la Policía a Aguachica, aparentemente para participar en una reunión del Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar (UPC), con el fin de modificar los estatutos y facilitar la reelección del rector Rober Romero. Todo esto está, por ahora, en investigación de la Procuraduría y la Contraloría.

“Este tema de la juventud y el poder es clave analizarlo. Por el simple hecho de colocar a una joven al lado del poder, prácticamente la destruyeron de una manera que a mí me dio asco. Una persona de 22 años puede cometer errores; hay temas que solo con el tiempo uno atiende. Si de lo que se trata es de que la juventud entre a este tipo de espacios a decidir, que así sea. No discuto que pudo haber un error, pero nada que sea un delito. Simplemente la atacan por ser joven, popular y afro”, concluyó.