Primeras fotos de reunión entre el presidente Gustavo Petro y congresistas de EE. UU.

Avanza en la Casa de Nariño la reunión entre el presidente Gustavo Petro y los congresistas de EE. UU. Bernie Moreno y Rubén Gallego. Participan los ministros de defensa, interior y comercio y la canciller Rosa Villavicencio.

El encuentro ocurre en medio de la expectativa por un posible escenario de descertificacion para Colombia en la lucha contra las drogas, la tensión en la relación bilateral y el presupuesto destinado en ayudas para el país.

Se conocen las primeras fotos del encuentro entre Gustavo Petro y los congresistas estadounidenses Bernie Moreno y Rubén Gallego.

Los senadores estadounidenses Bernie Moreno y Rubén Gallego reunidos con el presidente Gustavo Petro.

Allí también aparecen los ministros Armando Benedetti y Pedro Sánchez.

Los senadores Bernie Moreno y Rubén Gallego junto al ministro del Interior, Armando Benedetti.

Los senadores estadounidenses Bernie Moreno y Rubén Gallego junto al ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

El senador Moreno, electo por Ohio, nació en Colombia y la madre de Gallego es colombiana y son los primeros legisladores colombo-estadounidenses.

Publicidad

El viaje de los congresistas de EE.UU. coincidió con la muerte este lunes del senador Miguel Uribe Turbay.

"Miguel Uribe representó lo mejor de Colombia. Que descanse en paz, que su espíritu guíe a Colombia hacia el futuro y que esta terrible situación despierte un sentimiento de reconciliación y dirección para los colombianos", indicó Moreno en su página de X uniéndose a las muchas voces que hoy lamentaron la muerte.

Por su parte, Gallego, que representa a Arizona en el Senado federal, también lamentó la muerte del político. "Mis condolencias están con los seres queridos de Miguel Uribe. La violencia no tiene cabida en la política: debemos rechazar el extremismo y proteger la democracia y el futuro de Colombia", indicó.