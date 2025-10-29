En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Ataques a 'narcolanchas'
Huracán Melissa
Movistar
Señorita Antioquia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Tribunal ordena a la UIS revelar contratos millonarios firmados con Juliana Guerrero

Tribunal ordena a la UIS revelar contratos millonarios firmados con Juliana Guerrero

La decisión judicial obliga a la Universidad Industrial de Santander a dar información de convenios que superarían los $14.500 millones, firmados con la aspirante al Viceministerio de las Juventudes.

Juliana Guerrero
Juliana Guerrero
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 29 de oct, 2025

El Tribunal Administrativo de Santander ordenó a la Universidad Industrial de Santander (UIS) entregar toda la información relacionada con los contratos de prestación de servicios celebrados con Juliana Andrea Guerrero Jiménez, aspirante al Viceministerio de las Juventudes, que habrían superado los $14.500 millones.

El fallo, con ponencia de la magistrada María Eugenia Carreño, responde a una acción interpuesta por la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, quien solicitó acceso a los documentos y soportes contractuales que la UIS se había negado a divulgar, argumentando una supuesta cláusula de confidencialidad.

Según la sentencia, la universidad deberá informar de manera “expresa, clara y concisa” los criterios que llevaron a la selección de Guerrero como enlace territorial en actividades de sensibilización y convivencia ciudadana, en el marco del Contrato Interadministrativo 2402 de 2023, firmado entre la UIS y el Ministerio del Interior.

El caso ha tomado relevancia nacional debido a que Guerrero habría recibido millonarios honorarios del Estado sin contar con título profesional, entre los años 2023 y 2024. Asimismo, se cuestionan los procesos de contratación y las posibles irregularidades en la adjudicación de los convenios.

La congresista Pedraza celebró la noticia y, a través de su cuenta de X, escribió: “Una decisión judicial más en contra de Juliana Guerrero. El Tribunal Administrativo de Santander me dio la razón: la UIS no podía esconder los contratos de Guerrero, protegidos con una falsa ‘cláusula de confidencialidad’. La transparencia no se negocia”, afirmó.

Lea también:

  1. Juliana Guerrero y Jennifer Pedraza
    Juliana Guerrero y Jennifer Pedraza.
    Foto: Blu Radio y Facebook Jennifer Pedraza
    Nación

    Fiscalía abre indagación contra Juliana Guerrero tras denuncia de Pedraza: "Hay fraude en su título"

  2. Fiscalía y Juliana Guerrero
    Fiscalía y Juliana Guerrero
    Foto: Blu Radio y Google Maps
    Judicial

    Jennifer Pedraza acusa a Fiscalía de "inoperancia" en polémica de Juliana Guerrero

El Tribunal ordenó a la UIS entregar los informes de supervisión y los soportes de ejecución de los contratos en un plazo máximo de tres días tras la notificación del fallo. Sin embargo, la institución deberá proteger los datos personales y sensibles contenidos en los documentos, en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y la Ley 1581 de 2012 sobre protección de datos.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Noticias de hoy

Juliana Guerrero

Universidad Industrial de Santander

Publicidad

Publicidad

Publicidad