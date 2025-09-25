Con título anulado, Juliana Guerrero ratifica que buscará ser viceministra de Juventudes

Tras la anulación de su título profesional por parte de la Fundación Universitaria San José por no haber presentado el examen Saber Pro antes de recibir el diploma, Juliana Guerrero, exjefe de gabinete del Ministerio del Interior, aseguró a Blu Radio que se encuentra inscrita para presentar las pruebas en octubre y así recuperar la validez de su pregrado.

“Yo voy a presentar las Saber Pro, estoy inscrita y será en las fechas establecidas en el calendario. Desde el inicio ha sido así”, afirmó.

Según explicó, no le retirarán el título, sino que deberá cumplir con este requisito académico para poder usar su diploma en cargos públicos, como el Viceministerio de Juventudes. Su plan, dijo, es superar este trámite y luego llegar al Ministerio de Igualdad y Equidad, como lo ha propuesto el presidente Gustavo Petro.

Juliana Guerrero se graduó sin prueba Saber Pro. Foto: Icfes y Blu Radio

“La verdad sobre esta disposición de la universidad a mí se me sale de las manos, fueron temas internos de ella. A mí me habilitaron la posibilidad de graduarme y así fue. Pero entiendo las preocupaciones, por eso estoy al tanto de la situación. Presentaré las Saber Pro para saldar cualquier duda que haya sobre mis estudios y dejar atrás este engorroso suceso”, señaló Guerrero.



La polémica surge porque, para ejercer como viceministra de Juventudes, Guerrero debe cumplir con dos requisitos: un título profesional y al menos dos años de experiencia posteriores a su graduación. Hoy no cumple ninguno de los dos, lo que ha generado críticas a su designación. A pesar de ello, el presidente Petro la ha defendido “a capa y espada”.

El Ministerio de Educación ha iniciado una investigación a la FESJ para esclarecer el caso, que, según denuncias, podría no ser un hecho aislado.

De hecho, la polémica ya ha provocado la destitución del secretario general de la fundación, Luis Carlos Gutiérrez Martínez, y de su equipo de trabajo, quienes fueron señalados como responsables de las irregularidades.

Publicidad

Las denuncias contra Guerrero se originaron a raíz de su ascenso en el Gobierno, lo que llevó a una revisión de su trayectoria académica.