Presidencia retiró la hoja de vida de Juliana Guerrero tras la anulación de su título

La hoja de vida de Juliana Guerrero fue retirada de la página de Aspirantes a la Presidencia, luego de que la Fundación Universitaria San José anulara su título profesional como contadora tras comprobarse irregularidades en su entrega.

Su hoja de vida había sido publicada en dos oportunidades: la primera, el 14 de agosto, cuando se evidenció que no podía asumir como viceministra de Juventudes del Ministerio de Igualdad y Equidad por no contar con título profesional; trece días después volvió a publicarse, esta vez acreditándola como contadora con diez semestres cursados. Esto despertó dudas y, tras varias denuncias, se comprobó que la exjefa de gabinete del Ministerio del Interior no había presentado la prueba Saber Pro, requisito indispensable para graduarse.

El abogado de la Fundación Universitaria San José anunció que se inició el proceso para retirarle el diploma. Guerrero, por su parte, aseguró que cualquier error corresponde a la institución y no a ella, y afirmó que presentará en octubre sus pruebas para luego continuar con su aspiración al cargo al que la designó el presidente Gustavo Petro.

“Realmente no es que me vayan a retirar el título. Debo presentar las Saber Pro para poder presentarlo en algún trabajo o en cualquier cargo que vaya a asumir”, dijo a Blu Radio.



Juliana Guerrero se graduó sin prueba Saber Pro. Foto: Icfes y Blu Radio

¿Cuál es el escándalo que rodea a Juliana Guerrero?

El escándalo, que estalló en septiembre de 2025, cuestionó el posible nombramiento de Juliana Guerrero como viceministra de Juventud en el Ministerio de Igualdad, cargo para el que era una de las principales candidatas.

El Ministerio de Educación abrió una investigación a la Fundación Universitaria San José (FESJ) para esclarecer las denuncias, que apuntan a que el caso de Guerrero podría no ser un hecho aislado.

La controversia ya provocó la destitución del secretario general de la fundación, Luis Carlos Gutiérrez Martínez, junto con parte de su equipo de trabajo, señalados como responsables de las irregularidades.

Las denuncias contra Guerrero surgieron tras su ascenso en el Gobierno, que motivó la revisión de su trayectoria académica. La investigación reveló que no presentó las pruebas de Estado, requisito indispensable para graduarse como profesional.