Jennifer Pedraza acusa a Fiscalía de "inoperancia" en polémica de Juliana Guerrero

La representante a la Cámara Jennifer Pedraza volvió a pronunciarse sobre el caso de los títulos de Juliana Guerrero, candidata al Viceministerio de las Juventudes, y cuestionó la actuación de la Fiscalía General de la Nación, a la que señaló de no avanzar en la denuncia que interpuso por presuntas irregularidades.

En entrevista con Mañanas Blu 10:30, Pedraza aseguró que desde el 7 de septiembre radicó una denuncia penal contra Guerrero, a quien le anularán el título, y la Fundación Universitaria San José por los presuntos delitos de fraude procesal y falsedad en documento público.

Sin embargo, indicó que a casi un mes de presentada la acción, la Fiscalía no ha entregado respuesta.

“Desde el 7 de septiembre yo radiqué una denuncia penal contra Juliana Guerrero por fraude procesal y falsedad en documento público y a esta hora ni siquiera tenemos número de noticia criminal. Ya vamos a cumplir un mes y ni siquiera se nos ha contactado”, dijo Pedraza.



La congresista también relató que solicitó una reunión con la fiscal General de la Nación para ampliar la información de la denuncia, pero hasta el momento no ha recibido respuesta. Según afirmó, esta falta de gestión refleja una “inoperancia” frente a un caso que, en sus palabras, compromete la transparencia en el acceso a cargos públicos.

Cuestionamientos al Ministerio de Educación y al Icfes

Pedraza recordó que el caso salió a la luz por las denuncias hechas desde su curul en el Congreso. Explicó que el Ministerio de Educación inició una investigación contra la Fundación Universitaria San José luego de sus denuncias sobre irregularidades en los títulos de Guerrero.

Sin embargo, señaló que el proceso avanza con lentitud y denunció obstáculos para obtener información.

“Hace casi un mes le envié un derecho de petición al Icfes pidiéndole que me certificara si Juliana Guerrero había presentado las pruebas Saber. Me ha tocado entutelar para que me entreguen esos documentos”, agregó.

Juliana Guerrero

¿Títulos nulos?

La representante enfatizó que el argumento de Guerrero de presentar el examen Saber Pro no resuelve la controversia, pues el título otorgado por la Fundación Universitaria San José carecería de validez si no se cumplieron los requisitos legales.

“El título es un acto administrativo que emite la universidad y que debe cumplir con la ley. El Ministerio de Educación mismo nos reportó que la Fundación San José no reportó a Juliana Guerrero como admitida, como estudiante ni como graduada en el SNIES. La irregularidad es profunda”, subrayó.

Pedraza alertó que podrían existir más casos similares en esa institución educativa, al señalar que ha recibido denuncias de estudiantes y funcionarios que aseguran que los títulos se habrían expedido sin cumplir los requisitos de grado.

La congresista también cuestionó el respaldo que, según dijo, tendría Guerrero desde sectores del Gobierno.

Señaló directamente al ministro del Interior, Armando Benedetti, y al presidente Gustavo Petro como parte de quienes han insistido en la designación de Guerrero en el Viceministerio de la Juventud, un cargo que, recordó, supera los 15 millones de pesos de salario mensual.

“Yo misma estoy sorprendida de la cantidad de poderosos que han metido mano para defender ese viceministerio”, afirmó.