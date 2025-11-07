"No me sorprendería que haya mano de Benedetti": Jennifer Pedraza por caso Juliana Guerrero

La congresista Jennifer Pedraza reiteró sus denuncias por presuntas irregularidades en los títulos académicos de Juliana Guerrero y apuntó a posibles influencias políticas detrás del caso. En entrevista con Recap Blu, de Blu Radio, cuestionó la actuación del Gobierno y pidió que la Fiscalía investigue una posible “venta de títulos”.

Jennifer Pedraza aseguró que desde hace meses sospechaba que algo no cuadraba con los títulos de Juliana Guerrero. “Yo me olía que esto estaba ocurriendo, que Juliana no había pisado esa Universidad”, dijo, recordando que el Ministerio de Educación ya había confirmado que su nombre no aparecía en la base de datos de graduados.

Según Pedraza, el comunicado oficial de anulación fue emitido tras un fallo judicial que les dio la razón. “El comunicado lo emiten porque ganamos un fallo de tutela”, explicó. Además, reveló que este viernes tendrá una audiencia porque “Juliana Guerrero tuvo el descaro de demandarme”, lo que calificó como un intento de silenciar su labor de control político.

La congresista enfatizó que el caso podría ir más allá de una simple irregularidad académica. “Nosotros denunciamos en Fiscalía por falsedad en documento público porque aquí puede haber una venta de títulos y eso corresponde investigarlo a la Fiscalía”, afirmó. “Ya hemos visto títulos falsos y tesis plagiadas que en su momento indignaban al presidente Petro”, añadió.



Pedraza cuestionó directamente la transparencia en los nombramientos públicos. “Si una persona presenta títulos falsos para un cargo público, ¿qué garantía tienen los colombianos de transparencia?”, expresó. Según ella, el caso de Guerrero evidencia cómo “en algunos sectores del Gobierno se hacen decretos a la medida de ciertos intereses”.

En una de sus declaraciones más contundentes, la congresista advirtió sobre posibles presiones políticas en el caso. “Juliana Guerrero está rodeada por gente muy poderosa, esto la pudo haber llevado a buscar un título profesional de la noche a la mañana”, dijo. Luego remató: “No me sorprendería que haya mano de Benedetti”.

Pedraza también reveló que el caso de Guerrero es apenas uno de varios bajo revisión. “Hemos encontrado más de 2.000 contratistas egresados de la Fundación San José, estamos verificando que los requisitos establecidos por la ley para conseguir los títulos se cumplan”, aseguró. “Tenemos en la mira ya, por lo menos, cuatro casos más”.

Publicidad

La representante cerró insistiendo en que el Gobierno no ha sido transparente frente al caso. “El Gobierno no ha desistido de nombrarla, han hecho decretos a su medida y hasta lo imposible por esconder la información”, dijo. “Por eso hay algo que no quieren que sepamos desde nuestra labor de control político”, concluyó Pedraza.