En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Infiltración de disidencias Farc
Trump - Maduro
Presidente Petro se disculpa
Santiago Uribe

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Ciclismo  / Condenan a reconocido ciclista colombiano a prisión condicional y multa por conducir ebrio

Condenan a reconocido ciclista colombiano a prisión condicional y multa por conducir ebrio

El ciclista compareció el pasado martes ante el Tribunal en Mónaco por conducir bajo los efectos del alcohol, delito cometido un mes antes.

Publicidad

Publicidad

Publicidad