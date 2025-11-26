Condenan a reconocido ciclista colombiano a prisión condicional y multa por conducir ebrio

El ciclista colombiano Fernando Gaviria ha sido condenado a dos meses de prisión condicional y una multa de 5.000 euros (unos 5.800 dólares) por haber dado positivo, con una tasa de alcohol en sangre de 2,40 gramos, en un control de alcoholemia al que se sometió en Mónaco en octubre pasado.

Según publicó este miércoles el diario Mónaco-Matin, Gaviria, hasta hace poco ciclista de Movistar y reciente fichaje del Caja Rural Seguros RGA, deberá asumir la sanción por conducir bajo los efectos del alcohol en las calles de Mónaco con una elevada tasa de alcohol en sangre.

Fernando Gaviria Foto: AFP

En el juzgado, el ciclista profesional no contó con representación legal; se defendió a sí mismo y recibió una pena de prisión condicional y la suspensión de conducir en Mónaco durante dos años.

Gaviria, de 31 años, compareció el pasado martes ante el Tribunal en Mónaco por conducir bajo los efectos del alcohol, delito cometido un mes antes.



Según el diario, Gaviria explicó ante el Tribunal que había estado bebiendo por la mañana, antes de salir en su coche a comer; alegó "estrés laboral y problemas familiares" como motivos de su "error", aunque se declaró culpable.

"Dormí unas horas antes de salir. Pensé que podía llevarme el coche. En retrospectiva, no fue así", dijo, según Monaco-Matin. "Fue un error mío, no lo volveré a hacer", afirmó.