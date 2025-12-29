En vivo
Trump y Venezuela
Salario mínimo
Emergencia económica
Asamblea Constituyente

Durante los primeros 13 días de 2026 no habrá pico y placa en Bucaramanga

En las últimas horas se confirmó que cuando se reactive la restricción habrá una nueva rotación en los dígitos.

