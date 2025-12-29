Durante los primeros 13 días de 2026 no habrá pico y placa en Bucaramanga

Aunque el sector comercio había pedido que se suspendiera la medida de pico y placa durante el mes de diciembre, buscando generar mayores compras, la Dirección de Tránsito de Bucaramanga confirmó que la restricción se mantendrá y sólo se levantará durante los primeros 13 de 2026.

La información fue confirmada por Jahir Manrique, director de tránsito de la capital santandereana, quien dijo que, en este momento se avanza en las resoluciones para determinar cómo será la rotación de los dígitos para el año que está a punto de comenzar.

“El primero es festivo, entonces no aplica la restricción, pero entre el 2 y el 13 de enero esta medida estará suspendida para permitir el libre tránsito de los turistas. El 14 volverá a operar el pico y placa, pero por ahora estamos trabajando en las resoluciones para determinar cómo será la rotación de los dígitos”, confirmó el director.

De acuerdo con el funcionario, entre el 7 y el 13 de enero se realizará la socialización de la nueva rotación del pico y placa para que todos los conductores del área metropolitana se enteren de los cambios. Cabe recordar que la medida actualmente rige de la siguiente manera: lunes 3-4, martes 5-6, miércoles 7-8, jueves 9-0, viernes 1-2 y sábado aleatorio.



El director de tránsito de Bucaramanga recordó que actualmente está vigente la restricción para movilización en motocicletas durante los fines de semana en horario de 12:00 de la media noche hasta las 4:00 de la mañana del día siguiente.

Además, confirmó que se mantendrán los operativos de control para reducir los accidentes, especialmente en las festividades donde históricamente se han presentado casos de conductores en estado de alicoramiento.