En Antioquia permanecen 30 frentes de obra para garantizar movilidad en Plan Éxodo de fin de año

Antioquia llega a este fin de semana con 30 frentes de trabajo activos para atender emergencias viales y puntos críticos en distintas subregiones, en medio de una temporada de lluvias que ha obligado a reforzar la presencia de maquinaria y personal técnico en las carreteras del departamento, además de la alta afluencia de vehículos en la temporada decembrina.

Aunque se presentan afectaciones puntuales, las autoridades reportan que los corredores con mayor flujo vehicular permanecen habilitados y recomiendan a los conductores transitar con precaución, respetar la señalización y acatar las indicaciones en cada tramo.



En el Suroeste, Occidente, Oriente, Norte, Magdalena Medio, Urabá, Bajo Cauca, Nordeste y el área metropolitana se concentran labores de atención por deslizamientos, pérdida de banca y deterioro de la calzada, especialmente en vías secundarias y terciarias que conectan municipios como Fredonia, Andes, Jardín, San Carlos, Granada, Urrao, Santa Rosa de Osos, El Bagre y Remedios, entre otros.

“Estamos llevando un afirmado en gran parte del territorio antioqueño para que tengamos una muy buena transitabilidad a fin de año y a inicios del próximo. Además de eso, contamos con los contratos de mantenimiento de reacción inmediata que tenemos en cada una de las subregiones, trabajando para dar esa transitabilidad que merecemos los antioqueños”, declaró el secretario de Infraestructura del departamento, Horacio Gallón.

Las autoridades mantienen instalado un Puesto de Mando Unificado (PMU) para monitorear la operación por la alta demanda de viajeros en las dos terminales terrestres de la ciudad, que proyectan movilizar a más de 5.400.000 viajeros en la temporada de fin de año, siendo las fechas de mayor afluencia del 23 de diciembre al 1 de enero, así como durante el puente de Reyes (del 9 al 12 de enero).

Para quienes viajan entre Medellín y el Oriente antioqueño, se informó que el domingo 21 de diciembre el Túnel de Oriente operará con tránsito unidireccional entre las 5:00 de la tarde y las 9:00 de la noche, en sentido Rionegro–Medellín. Ese mismo día, la vía Las Palmas tendrá ciclovía en la mañana, por lo que la circulación será en un solo carril de ascenso hasta el mediodía.

Adicionalmente, continúa la restricción para vehículos con peso superior a 17 toneladas en el Puente Iglesias. Los camiones de mayor capacidad deberán tomar como ruta alterna el corredor Medellín–Bolombolo–Santa Fe de Antioquia–La Pintada, mientras que solo vehículos livianos y de dos ejes tienen permitido el paso por este puente.