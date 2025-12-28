En vivo
Procuraduría asumió investigación de denuncias de acoso sexual laboral en el Politécnico

Procuraduría asumió investigación de denuncias de acoso sexual laboral en el Politécnico

Tras los disturbios que incluso causaron un incendio el 9 de Diciembre, el Ministerio Público indagará si hay faltas disciplinarias. Un panfleto que circuló allí señala a un dirigente sindical.

