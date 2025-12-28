Procuraduría asumió investigación de denuncias de acoso sexual laboral en el Politécnico

Disturbios que terminaron en un incendio al interior de la institución el pasado 9 de Diciembre, hizo que la Procuraduría General de la Nación, en las últimas horas, anunciara que asumirá el indagar el manejo de procesos disciplinarios relacionados con temas de contenido sexual y acoso en el contexto laboral que se denunció en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid de Medellín.

A través de la circular 06 de 2025 expedida por la entidad, el jefe del Ministerio Público ejerció el poder preferente para tramitar este caso, que indicó se abordará de manera prioritaria y revisará posibles inconsistencias en el manejo de procesos de acoso en esta institución educativa pública.

Y es que en su momento, incluso, circularon panfletos dentro del campus universitario señalando al presidente de Asinserpol, Juan Carlos Jaramillo, como quien estaría detrás de los señalamientos. Este se defendió, en ese entonces, indicando que las fuertes acusaciones que se están haciendo en su contra se trata de un "entrampamiento por parte de un sector de los estudiantes del Politécnico Jaime Isaza Cadavid".

Algunos versiones conocidas de manera extraoficial dejan en evidencia que, al parecer, en la oficina en donde ocurrió el incendio era el lugar donde reposaban algunas de las pruebas como fotos de mujeres, material en donde habría menores de edad e, incluso, información relevante de varios estudiantes, por lo que en forma de protesta los encapuchados habrían encendido el fuego para quejarse por la supuesta poca respuesta institucional ante las denuncias.



Por lo pronto, la Procuraduría solicitó información al Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid sobre la existencia de actuaciones disciplinarias en etapa de juzgamiento, confirmando que actualmente la institución de educación superior tramita un proceso que cumple los lineamientos y sobre el cual se profirió un fallo de primera instancia.



Recompensa por desmanes

El hecho en donde 10 personas encapuchadas encendieron fuego dentro de una oficina del Politécnico no solo causó indignación en Antioquia, en su momento, sino que generó que el gobernador Andrés Julián Rendón anunciara una recompensa de hasta 100 millones de pesos para dar el paradero de los responsables de la conflagración y otras alteraciones al orden público en instituciones como la Universidad de Antioquia.

En el cartel están las imágenes de encapuchados que ya han sido identificados por las autoridades con los alias de ‘Chiqui’, ‘More’, ‘Manu’, ‘Flaco’, ‘Ratón’, ‘Jhon’, entre otros.

