Choque entre magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte: hay queja por presunto acoso laboral

Choque entre magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte: hay queja por presunto acoso laboral

La magistrada Cristina Lombana presentó una queja contra el presidente de la Sala de Instrucción, César Reyes, por presunto acoso laboral. Tras una fallida conciliación entre ambos togados, el asunto escaló y llegó a la Comisión de Acusaciones.

