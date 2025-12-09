Choque entre magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte: hay queja por presunto acoso laboral

Hay una nueva polémica que tiene como epicentro la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, esta vez, por cuenta de la radicación de una queja por presunto acoso laboral que elevó la magistrada Cristina Lombana contra el presidente de la Sala, César Reyes.

Dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia fueron los encargados de radicar esta queja ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, se trata de Carlos Roberto Solórzano y Marjorie Zúñiga Romero.

Esto, luego de que el pasado viernes 5 de diciembre el presidente de la Sala de Instrucción, César Reyes, no asistiera a la audiencia de conciliación con la magistrada Cristina Lombana que estaba agendada para las 11:00 a.m.

“En virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta que el Comité agotó la etapa de diálogo y gestión conciliatoria prevista en la normativa vigente, se configura el fracaso de la conciliación, razón por la cual se procede a la correspondiente remisión del asunto a la autoridad competente”, se lee en el documento radicado.



Altas fuentes consultadas por Blu Radio confirman que los choques entre los magistrados Lombana y Reyes no son nuevos, y que por esa razón la togada decidió interponer una queja ante la Corte Suprema de Justicia.

“En consecuencia, se remite el expediente correspondiente para que, en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales, se sirva adelantar las actuaciones a que haya lugar”, aseveró el documento.