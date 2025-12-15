En vivo
Detalles del fallo que condenó al general (r) Yuber Aranguren por acoso sexual a subteniente

Un fallo de 101 páginas revela cómo fue el episodio que involucra a Aranguren en un caso de abuso ocurrido en 2019 por el que la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena contra el general retirado.

Foto: captura de pantalla video suministrado
Por: Sergio Barbosa
|
Actualizado: 15 de dic, 2025

