Procuraduría llamó a juicio disciplinario a suboficial del Ejército por presunto acoso sexual

El Ministerio Público evaluará si hay responsabilidad disciplinaria por parte de este suboficial que habría acosado a auxiliar de inteligencia.

