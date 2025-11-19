Procuraduría llamó a juicio disciplinario a suboficial del Ejército por presunto acoso sexual

La Procuraduría General de la Nación formuló cargos disciplinarios contra el sargento viceprimero del Ejército Nacional Diego Barrios Aguilar, por presuntas conductas de acoso sexual contra una auxiliar de inteligencia, ocurridas entre 2021 y 2022 en los municipios de Ibagué y Chaparral, Tolima.

Según el ente de control, Barrios Aguilar, quien para esa época estaba adscrito al Batallón de Inteligencia Militar N.° 5, habría aprovechado su posición de mando para ejercer hostigamientos físicos y verbales con fines sexuales no consentidos.

Procuraduría General de la Nación Foto: Procuraduría

Las conductas, presuntamente reiteradas, habrían vulnerado la dignidad, tranquilidad y derechos fundamentales de la víctima durante actividades de entrenamiento y reentrenamiento.

La actuación disciplinaria incluyó la activación de protocolos de protección para garantizar la seguridad de la auxiliar, quien, de acuerdo con la Procuraduría, guardó silencio por temor a posibles represalias del suboficial investigado.



En una decisión provisional, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Ibagué calificó la presunta falta como gravísima a título de dolo, por lo que ahora el sargento deberá responder dentro del proceso disciplinario que avanza en su contra.