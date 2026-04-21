Capturan a hombre por el robo de 20 motocicletas en el área metropolitana de Bucaramanga

En medio de un operativo de control y verificación de documentos, la Policía capturó por orden judicial de un hombre de 33 años, señalado de participar en el hurto sistemático de motocicletas en el área metropolitana de Bucaramanga.

El procedimiento fue adelantado por unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) en la calle 61 con carrera 16, en el barrio Ricaurte, donde se hizo efectiva la orden de captura por el delito de hurto calificado y agravado.

De acuerdo con las autoridades, el capturado estaría vinculado a por lo menos 20 casos de robo de motocicletas registrados en lo corrido de 2026. Los robos quedaron evidenciados en varios videos de cámaras de seguridad, en los que se observa cómo hurta las motos que permanecían estacionados en la vía pública, utilizando la modalidad de “halado”.

#Video Fue capturado peligroso delincuente que era buscado por la Policía por robar 20 motocicletas en Bucaramanga. "Tiene nueve anotaciones judiciales por hurto, tráfico de estupefacientes, receptación y porte ilegal de armas", dijo el general William Quintero #MañanasBlu pic.twitter.com/0LgyK2JDHF — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 21, 2026

Durante el operativo, los investigadores también incautaron una pinza corta frío, herramienta que, al parecer, empleaba para encender de manera artesanal los automotores y facilitar su hurto.



El brigadier general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, destacó el resultado del operativo. “Seguimos golpeando con contundencia a los actores delincuenciales que afectan la seguridad y el patrimonio de los ciudadanos. Cada captura representa una respuesta efectiva frente al delito”, señaló.

El capturado registra más de nueve anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio por delitos como porte ilegal de armas de fuego, hurto calificado y agravado, fuga de presos, tráfico de estupefacientes y receptación.

Tras su captura fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que será la encargada de presentarlo ante un juez para definir su situación judicial.