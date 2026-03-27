Refuerzan seguridad y mantienen búsqueda de cuatro jóvenes desaparecidos en Coromoro

Las autoridades del departamento de Santander intensificaron las acciones de seguridad y búsqueda en el municipio de Coromoro, tras la desaparición de cuatro jóvenes y recientes hechos que han alterado el orden público en esta zona.

Durante un Consejo de Seguridad realizado en la localidad, se analizó la situación actual y se coordinaron medidas para atender los casos de violencia registrados, los cuales son materia de investigación por parte de las autoridades judiciales.

En medio de la preocupación de la comunidad, se activó el mecanismo de búsqueda urgente para dar con el paradero de los cuatro jóvenes desaparecidos, con la participación de la Fiscalía General de la Nación, el ICBF y la Comisaría de Familia.

Investigan desaparición de cuatro jóvenes en zona donde opera el ELN en Santander #VocesySonidoshttps://t.co/TkLQGVRP2l — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) March 26, 2026

Las entidades también adelantan acompañamiento psicosocial a los familiares de los jóvenes, mientras avanzan las labores investigativas. De acuerdo con información preliminar de la Fiscalía, el caso podría estar relacionado con una posible ausencia voluntaria; sin embargo, no se descarta ninguna hipótesis.



En el componente operativo, las autoridades definieron fortalecer la presencia de la Fuerza Pública en el municipio, con apoyo del Gaula Militar y Policial, así como de unidades de la Quinta Brigada del Ejército, con el objetivo de garantizar el control territorial y prevenir nuevos hechos de violencia.

El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández Durán, aseguró que se están articulando todas las capacidades institucionales para avanzar en el esclarecimiento de los hechos y en la ubicación de los jóvenes.

“Estamos articulando todas las capacidades institucionales para esclarecer los hechos y avanzar en la búsqueda de los jóvenes, garantizando seguridad y acompañamiento a las familias”, afirmó el funcionario.

Alerta en Santander por incursiones de grupos armados ilegales en el Magdalena Medio #VocesySonidoshttps://t.co/44W78SxMv2 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) March 25, 2026

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Las autoridades reiteraron su compromiso de mantener acciones coordinadas que permitan restablecer la tranquilidad en Coromoro, así como proteger los derechos de la ciudadanía en medio de la situación que enfrenta el municipio.

Este caso se suma a otras preocupaciones de orden público en Santander, lo que ha llevado a reforzar los dispositivos de seguridad y la presencia institucional en varias zonas del departamento.