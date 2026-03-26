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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Instalan mesa de diálogo para levantar protesta por peajes en Santander

Instalan mesa de diálogo para levantar protesta por peajes en Santander

El encuentro contó con la participación de representantes de los peajes de Tres Piedras, Curos, Curití y Saboyá.

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