Instalan mesa de diálogo para levantar protesta por peajes en Santander

En medio de las tensiones generadas por las protestas en la vía nacional, la Gobernación de Santander lideró la instalación de una mesa técnica de diálogo con voceros de los peajes ubicados en la Ruta de los Comuneros, con el objetivo de avanzar en soluciones concertadas frente a las inconformidades de las comunidades.

El encuentro se desarrolló en el municipio de Curití y contó con la participación de representantes de los peajes de Tres Piedras, Curos, Curití y Saboyá, así como entidades del orden nacional y territorial, incluyendo el Viceministerio para el Diálogo Social.

Esta mesa técnica se realizó en el marco del Decreto 003 de 2021, que establece lineamientos para garantizar el derecho a la protesta pacífica y promover el diálogo como principal mecanismo para la resolución de conflictos.

Invías instaló mesa técnica en Curití (#Santander) para atender el paro en peajes en la vía Zipaquirá–Bucaramanga–San Alberto. Se abrió un espacio de diálogo con comunidad y transportadores. pic.twitter.com/ohLjqr8RQp — Invías (@InviasOficial) March 26, 2026

El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández Durán, destacó la importancia de mantener abiertos los canales institucionales en medio de las manifestaciones.



“Desde la Gobernación estamos dando cumplimiento al Decreto 003 de 2021, garantizando el derecho a la protesta social y promoviendo escenarios de diálogo con los líderes de estas manifestaciones”, afirmó el funcionario.

Aunque aún no se reportan avances concretos en las negociaciones, las autoridades resaltaron la disposición de las partes para continuar el proceso de concertación con el acompañamiento del Gobierno Nacional.

Cuatro peajes siguen sin cobro en Santander; no hay acuerdo entre comunidad e Invías #MañanasBlu https://t.co/pZH61d2It2 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) December 30, 2025

En ese sentido, se acordó realizar una nueva mesa técnica el próximo 15 de abril, en la que se evaluarán los compromisos adquiridos y se buscará avanzar en acuerdos que generen confianza entre los actores involucrados.

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Uno de los compromisos clave por parte de los voceros de las protestas es no obstruir las vías del departamento mientras se desarrollan estos espacios de diálogo.

Desde la administración departamental se reiteró el papel de garante en este proceso, buscando equilibrar el derecho a la protesta con la movilidad de los ciudadanos y la estabilidad económica de la región.

El diálogo se centra en encontrar soluciones frente a las problemáticas relacionadas con la Ruta de los Comuneros, también conocida como Ruta 45A, un corredor vial estratégico para Santander.

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Finalmente, la Gobernación aseguró que continuará acompañando estos espacios con el propósito de construir acuerdos que respondan a las necesidades de las comunidades y fortalezcan la confianza institucional.