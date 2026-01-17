En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Peajes de Antioquia administrados por Gobernación subieron 5,1 %: Túnel de Oriente quedó en $26.300

Peajes de Antioquia administrados por Gobernación subieron 5,1 %: Túnel de Oriente quedó en $26.300

Se trata de los peajes de la Variante Palmas, que quedaron en $20.200, Santa Elena ($15.100) y Vía Pajarito - San Pedro de los Milagros ($12.900).

