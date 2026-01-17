Peajes de Antioquia administrados por Gobernación subieron 5,1 %: Túnel de Oriente quedó en $26.300

Luego de que se dieran a conocer los nuevos precios de los peajes operadores por la Agencia Nacional de Infraestructura en Antioquia, la Gobernación confirmó que mediante dos decretos también subió la tarifa de los peajes que están a su cargo con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Teniendo en cuenta lo anterior y con el incremento de 5,1 % los valores para la Categoría I quedaron de la siguiente manera: Túnel de Oriente ($26.300), Variante Palmas ($20.200), Santa Elena ($15.100) y Vía Pajarito - San Pedro de los Milagros ($12.900).

Recuerdan desde la Gobernación de Antioquia que se mantendrá una tarifa especial temporal de $7.600 para Categoría I y $9.000 para Categoría II para las comunidades de las veredas El Progreso y La Quiebra que cumplan con ciertos requisitos establecidos con anterioridad.



Subren tarifas de los operados por la ANI

Por su parte, vale la pena mencionar que los peajes que administra la ANI ya incrementaron su valor como en Cisneros que ahora vale $29.400 o en el de Cabildo Trapiche donde la nueva tarifa es de $20.300, mientras que en Pandequeso el valor se fijó en $17.700.

Finalmente, el peaje Copacabana se estableció en $18.500 y el peaje de Amagá tendrá un nuevo valor de $20.600, precios que no han provocado mayor revuelo en el departamento debido a que se está a la espera de que se defina cuánto disminuirá el precio de gasolina como lo anunciaría el Gobierno nacional en febrero.



Sobre este último peaje, de momento, quienes sí están preocupados son quienes operan el transporte intermunicipal. "En el peaje de Amagá, el día de ayer se tuvo un incremento del 33% para categoría de autobuses y el 28% para automóviles, lo que hace que la operación se vuelva más costosa y tenemos una dificultad. Cada que vamos a incrementar las tarifas en los diferentes municipios, estamos teniéndole choques con las comunidades", aseguró Juan Pablo Acosta, presidente de la Asociación de Pasajeros de Antioquia, ATPA.