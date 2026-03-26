Rechazo en San Andrés, Santander, por asesinato de Policía frente a su hijo

La Alcaldía de San Andrés, Santander, expresó su rechazo tras el asesinato del patrullero de la Policía Nacional Hervin Oswaldo Orduz Pérez, quien fue atacado a tiros mientras se movilizaba en motocicleta en compañía de su hijo de cuatro años.

De acuerdo con la información oficial, el uniformado se encontraba en su periodo de descanso y había llegado al municipio para visitar a su esposa e hijo, cuando fue víctima del ataque sicarial que acabó con su vida en la vía entre Málaga y San Andrés.

A través de un comunicado oficial, la administración municipal condenó el crimen y lo calificó como un hecho “cobarde y atroz” que enluta a toda la comunidad.

“Este repudiable hecho no representa los valores, principios ni el espíritu de nuestra comunidad. San Andrés es y seguirá siendo un municipio de paz, convivencia y tranquilidad”, señaló la Alcaldía.



Asimismo, las autoridades locales hicieron un llamado urgente para que se avance con rapidez en las investigaciones y se capture a los responsables. “La impunidad no puede ser una opción”, enfatiza el pronunciamiento.

La administración también envió un mensaje de solidaridad a los familiares del patrullero, en especial a su hijo, quien lo acompañaba al momento del ataque y resultó ileso, así como a sus compañeros de la Policía Nacional.

Por su parte, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, lamentó lo ocurrido a través de su cuenta en X y aseguró que ya se ordenaron acciones para esclarecer el crimen. “Actuaremos con firmeza para garantizar justicia y seguridad. No habrá impunidad”, manifestó.

Lamento profundamente el fallecimiento de un miembro de nuestra Policía Nacional en San Andrés. Acompaño con respeto y solidaridad a su familia y seres queridos en este momento de dolor. He ordenado acciones inmediatas para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.… — General Juvenal Díaz (@GralJuvenalDiaz) March 26, 2026

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El director general de la Policía, el general William Oswaldo Rincón, también expresó su rechazo por el atroz crimen del patrullero.

“Con profundo dolor e indignación rechazo el vil homicidio de nuestro patrullero Hervin Oswaldo Orduz Pérez en zona rural de San Andrés, Santander. Fue asesinado mientras se encontraba de vacaciones, en un momento que debía ser de descanso y tranquilidad, y lo más indignante: estaba en compañía de un menor de edad. La crueldad de estos criminales no tiene límites”, dice el mensaje.