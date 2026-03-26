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Rechazo en San Andrés, Santander, por asesinato de Policía frente a su hijo

El patrullero de la Policía Hervin Oswaldo Orduz Pérez, asesinado en el municipio de San Andrés, estaba de vacaciones visitando a su esposa e hijo de 4 años.

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