Activan medidas de gestión del riesgo en Bucaramanga por fuertes lluvias

La Alcaldía de Bucaramanga convocó un Consejo Municipal Extraordinario de Gestión del Riesgo para evaluar las situaciones que afectan a comunidades de distintos sectores de la ciudad, especialmente en barrios como Kennedy, Pablo VI, Villa Rosa y Granja de Provenza.

Durante la sesión, liderada por la Oficina de Gestión del Riesgo, se expusieron las principales afectaciones identificadas en estos sectores y se avanzó en la articulación entre dependencias y entidades competentes, con el objetivo de definir acciones prioritarias orientadas a la reducción del riesgo y la atención oportuna de las comunidades.

En el encuentro, las distintas secretarías asumieron compromisos específicos que permitirán una intervención coordinada en el territorio. Estas acciones buscan estabilizar las condiciones actuales y prevenir escenarios de mayor afectación para los habitantes.

El alcalde Cristian Fernando Portilla reiteró el compromiso de la administración municipal con la atención de estas problemáticas. “Este tipo de espacios permiten tomar decisiones articuladas y avanzar en acciones concretas que garanticen la protección de la vida y la integridad de los ciudadanos”, afirmó.



Por su parte, el director de la Unidad Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (UMGRD), Didier Augusto Rodríguez León, señaló que se mantiene un seguimiento técnico permanente en las zonas priorizadas, así como la coordinación con las entidades responsables para implementar medidas de mitigación.