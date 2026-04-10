Tensión en Pamplona por avalúo catastral: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 10 de abril 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este viernes, 10 de abril de 2026:



Jorge Cañas, hermano de detenido en Venezuela , habló de las denuncias de presuntas torturas contra presos políticos en la cárcel El Rodeo.

, habló de las denuncias de presuntas torturas contra presos políticos en la cárcel El Rodeo. Klaus Mogollón, alcalde de Pamplona, Norte de Santander , se refirió sobre las protestas por el aumento del avalúo catastral.

, se refirió sobre las protestas por el aumento del avalúo catastral. Eugenio Viola, curador MAMBO - Museo de Arte Moderno de Bogotá, analizó la renuncia de Martha Ortiz.

Escuche el programa completo aquí: