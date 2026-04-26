Joven murió en medio de inundaciones en Cimitarra cuando intentaba salvar su ganado

Una tragedia se registró en zona rural de Cimitarra, donde un joven perdió la vida en medio de las inundaciones que afectan varias veredas por las crecientes de los ríos en la región.

La víctima fue identificada como Juan Camilo Zapata, quien se encontraba realizando labores ganaderas en la vereda Los Guayacanes, trasladando reses hacia una zona segura ante el aumento del nivel de las aguas.

Según el relato de sus compañeros, el hecho ocurrió en el sector conocido como las vegas del río Guayabito, donde los potreros permanecen inundados. En ese momento, el joven se movilizaba a caballo cuando perdió la estabilidad y cayó al terreno cubierto por el agua.

Las condiciones del lugar, sumadas a la fuerza de la corriente, impidieron que lograra salir, por lo que terminó siendo arrastrado por las aguas. Pese a los intentos de sus compañeros por auxiliarlo, Juan Camilo falleció en el sitio.



Horas después, trabajadores de la zona lograron recuperar el cuerpo y trasladarlo a un lugar seguro, a la espera de las autoridades para realizar los actos urgentes.

Se conoció que el joven residía en el caserío del kilómetro 8 sobre la vía que comunica a Cimitarra con Puerto Araujo, y que su familia ya había enfrentado una tragedia años atrás, pues su hermano gemelo falleció hace más de una década en un accidente de tránsito en la Transversal del Carare.

Las autoridades mantienen la alerta en esta zona del Magdalena Medio santandereano por las fuertes crecientes, que continúan generando inundaciones y riesgos para las comunidades campesinas.

Publicidad

El desbordamiento de los ríos ha dificultado la caracterización de las familias damnificadas y ha limitado el acceso a varias zonas, donde los organismos de socorro aún no han podido ingresar debido a la fuerza de la corriente.