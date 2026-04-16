Comerciantes de Buenaventura, Valle, en alerta por aumento de extorsiones y cierre de negocios

La preocupación crece entre los comerciantes de Buenaventura ante el aumento de casos de extorsión registrados en los últimos meses, una problemática que continúa agravándose y afectando seriamente la economía local.

Según denuncian, en las últimas semanas, varios negocios, especialmente en el centro de la ciudad, han tenido que cerrar sus puertas debido a las presiones de grupos delincuenciales.

De acuerdo con testimonios de los afectados, los extorsionistas estarían exigiendo pagos de hasta dos millones de pesos, una suma que resulta inalcanzable para muchos pequeños comerciantes. Ante esta situación, algunos propietarios aseguran que la única alternativa que han encontrado es cesar sus actividades para evitar riesgos mayores.

El miedo también ha limitado la denuncia formal de estos hechos. Muchos comerciantes prefieren guardar silencio por temor a represalias, ya que, según indican, se han presentado casos de personas que, tras denunciar, se han visto obligadas a abandonar la ciudad por amenazas contra su vida.



"Mucha gente le da miedo denunciar por temor a que algo les pase. Ya se han conocido varios casos de personas que lo hacen y deben de salir corriendo por sus vida, la situación es muy compleja en esta zona", dijo un comerciante.

Esta situación no solo impacta directamente a los comerciantes, sino que también repercute en el empleo y en la economía de Buenaventura. Las ventas han disminuido considerablemente, generando un ambiente de incertidumbre en el sector productivo.

Entretanto, la comunidad y el sector comercial hacen un llamado urgente a las autoridades para que se refuercen las acciones de seguridad y se brinden garantías que permitan recuperar la confianza y la estabilidad en la ciudad.