Explosión en línea de hidrocarburos en Cenit fue por robo de combustible: Ecopetrol

Explosión en línea de hidrocarburos en Cenit fue por robo de combustible: Ecopetrol

La compañía filial de Grupo Ecopetrol activó un Plan de Emergencia y Contingencia (PEC) del Polioriente por el incendio en Puente Nacional, Santander.

