Bomberos rescataron a perrito de un incendio en Medellín: así lo salvaron de las llamas

Un heroico rescate protagonizaron los bomberos de Medellín tras salvar a un perrito que había quedado atrapado en un incendio dentro de un local comercial en el barrio Villa Nueva, comuna 10-La Candelaria. El hecho fue detectado gracias a la alerta temprana del sistema de videovigilancia del 123, que permitió activar de inmediato la respuesta de los organismos de emergencia.

Según informó la Secretaría de Seguridad y Convivencia, las cámaras captaron el inicio del fuego y facilitaron el envío oportuno de las unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos, quienes ingresaron al establecimiento para poner a salvo al animal. En las imágenes se observa cómo los socorristas sacan al canino, casi sin fuerzas, y le suministran oxígeno con una máscara especializada para estabilizarlo.

El secretario de Seguridad, Manuel Villa Mejía, destacó el papel de la tecnología en el rescate: “Cuando una cámara funciona, salva vidas. Este caso demuestra que Medellín cuenta con un sistema de seguridad y emergencias de primer nivel, donde cada segundo cuenta para proteger la vida y el bienestar de todos”, afirmó el funcionario.

Tras ser atendido y recuperarse, el perrito fue entregado sano y salvo a su dueña, quien llegó minutos después y protagonizó un emotivo reencuentro con su mascota.



El incendio fue controlado rápidamente y no dejó personas lesionadas ni daños estructurales de gravedad. Las autoridades investigan las causas de la conflagración y reiteraron su compromiso de fortalecer la red de videovigilancia y la capacidad de respuesta ante emergencias en Medellín.