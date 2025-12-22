Fitch Ratings bajó calificación de Ecopetrol y otras empresas del sector energético

La calificadora Fitch Ratings informó la rebaja de la calificación crediticia de seis grandes empresas colombianas, como consecuencia directa de la degradación hecha a Colombia el martes pasado.

Una de las empresas afectadas fue Ecopetrol, cuya calificación bajó a BB, limitada por la alta participación del Gobierno (82 %) y por su papel estratégico en el suministro de combustibles y la refinación en Colombia.

“Las calificaciones de la compañía están limitadas a la calificación soberana debido a la ausencia de una barrera legal que aísle sus flujos de caja, además del acceso y control significativos que el gobierno ejerce sobre la compañía. Esto se debe a la importancia estratégica de Ecopetrol como proveedor clave de combustibles líquidos en Colombia y propietario del 100% de la capacidad de refinación del país, además de los importantes ingresos generados por el gobierno”, indicó Fitch.

En la misma línea, Fitch rebajó la nota de Ocensa, filial de Ecopetrol clave para el transporte de crudo del país, y la de su holding A.I. Candelaria, debido a su dependencia financiera y operativa de Ecopetrol.



Foto: Archivo.

“Las calificaciones de Ocensa reflejan su vínculo con el perfil crediticio de Ecopetrol, el mayor productor de crudo de Colombia y su principal comprador. Las operaciones de Ocensa son fundamentales para el negocio principal de Ecopetrol debido a sus sinergias operativas pues depende en gran medida de la infraestructura de la filial para transportar crudo desde los campos de producción hasta las refinerías y terminales de exportación”, reseñó el informe de la calificadora.

En el sector energético y de servicios públicos, Grupo Energía Bogotá, Transportadora de Gas Internacional y Enel Colombia también vieron reducidas sus calificaciones a BBB-, aunque mantuvieron perspectiva estable.

Cabe recordar que el pasado 16 de diciembre, dicha firma también había rebajado la calificación crediticia de Colombia de BB+ a BB por cuenta de los elevados déficits fiscales del país y advirtió que hay 'desafíos' para la consolidación fiscal incluyendo problemas políticos para que se apruebe una reforma tributaria sin importar quién gane las elecciones en 2026.

Esa fue la segunda rebaja de Fitch Ratings a Colombia desde la pandemia, la primera se dio en el marco del 'estallido social' cuando las calles se llenaron de manifestantes por cuenta de una propuesta de reforma tributaria del entonces ministro Alberto Carrasquilla. La decisión de este año se da luego del rechazo de la reforma tributaria en el Congreso de la República.