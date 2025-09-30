En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Atentado contra exconcejal
Crisis diplomática con EEUU por visas
Bebé en La Calera
Plan de Trump en Gaza

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Fitch Ratings advierte sobre déficit fiscal y perspectiva negativa de Colombia

Fitch Ratings advierte sobre déficit fiscal y perspectiva negativa de Colombia

Fitch ve dos puntos clave en el panorama colombiano: por un lado, el crecimiento económico, que podría alcanzar 2,9 % en 2026, y por otro, el déficit fiscal.

Dinero referencia.jpg
Blu Radio. Dinero // Foto: referencia
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de sept, 2025

Richard Francis, co-jefe del Grupo de Soberanos de las Américas de Fitch Ratings, lanzó un fuerte mensaje sobre la situación fiscal del país durante una entrevista en Mañanas Blu 10 AM de Blu Radio. El analista recordó que la agencia ha bajado la calificación de Colombia en dos ocasiones recientes y advirtió que la perspectiva sigue siendo negativa, especialmente por el tema del déficit fiscal.

“En 2021 Colombia perdió su grado de inversión. En marzo de este año otra vez cambiamos la perspectiva a negativa. El motivo del cambio fue el déficit fiscal, que es muy alto, de casi 7 % el año pasado. Pensamos que este año será igual”, señaló Francis.

De acuerdo con el experto, el país se encuentra en el nivel más alto de la escala especulativa, lo que implica un riesgo menor que otros países calificados en BB-, pero sin dejar de ser preocupante. “No es tan baja, pero no es bueno tampoco”, agregó.

Francis explicó que Fitch ve dos puntos clave en el panorama colombiano: por un lado, el crecimiento económico, que podría alcanzar 2,9 % en 2026, y por otro, el déficit fiscal, que sigue siendo un desafío. “Un déficit del 7 % es alto”, insistió.

El analista también destacó que la evolución de las decisiones del Gobierno será determinante, en especial frente a la posibilidad de una nueva reforma tributaria. Además, recordó que las elecciones del próximo año serán cruciales para definir si la administración entrante logra implementar un ajuste fiscal que permita mantener estable la deuda frente al PIB.

En el plano internacional, Francis reconoció que los aranceles aún no han tenido un impacto fuerte en Colombia, aunque advirtió sobre los riesgos políticos derivados de la relación con Estados Unidos y China.

Finalmente, al comparar con otros países de la región, subrayó que Chile conserva la mejor calificación en América Latina, con un A- y perspectiva estable, gracias a un ajuste fiscal importante pese al reto de sus elecciones.

Publicidad

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Noticias de hoy

Entrevista

Colombia

Publicidad

Publicidad

Publicidad