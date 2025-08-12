Contraloría alerta sobre déficit fiscal y baja ejecución del gasto en el presupuesto 2026

La Contraloría General advirtió sobre tres puntos críticos de cara al proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2026, teniendo en cuenta la situación fiscal actual del país. Metas de recaudo tributario incumplidas, creciente déficit fiscal y dependencia del presupuesto 2026 de una reforma tributaria incierta son las tres preocupaciones que deben resolverse, según el análisis.

En la radiografía que hizo el ente de control sobre la situación fiscal y presupuestal del país a junio de 2025 también añadió observaciones al Proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026 y agregó que estos puntos deben tener una pronta solución “para evitar contratiempos en la correcta ejecución de los recursos del presupuesto”.

En primer lugar, el recaudo tributario en el primer semestre de este año alcanzó $135,4 billones, equivalente al 44,1 % de la meta anual, que es de $307,3 billones.

Aunque creció 6,9 % en relación con el 2024, el recaudo aún está $12,4 billones por debajo de lo proyectado por la DIAN. Ante las cifras la Contraloría advirtió que este rezago podría generar desfinanciación y presionar ajustes o endeudamiento adicional.

El informe también subraya la baja ejecución del gasto: al cierre de junio solo se ha comprometido el 37,7 % del presupuesto, una cifra similar a la del mismo periodo de 2024 y con una inversión de apenas el 24,2 % de ejecución.

De mantenerse esta tendencia, según la Contraloría, el país está en riesgo de repetir el panorama del año pasado, es decir, una falta de eficiencia en el gasto público que se traduce en menos bienes y servicios que aporten al desarrollo del país.

En segundo lugar, la Contraloría advierte que el déficit fiscal para 2025 alcanzará el 7,1 % del PIB, superando los límites de la regla fiscal. El órgano de control cuestiona la ausencia de un plan de ajuste creíble para volver al cumplimiento fiscal y critica que no se hayan tomado medidas para contener el gasto público, que según el Gobierno es inflexible en un 92 %.

La deuda neta, estimada en el 61,3 % del PIB para 2025, podría llegar a un pico de 64 % en 2027 antes de iniciar una lenta reducción. Sin embargo, la Contraloría dice que factores como las tasas de interés reales y el crecimiento económico podrían dificultar el cumplimiento de estas proyecciones.

El último punto, referido al presupuesto propuesto para 2026 que asciende a $556,9 billones, con ingresos estimados en $530,7 billones, deja un déficit de $26,3 billones que el Gobierno espera cubrir con una reforma tributaria.

Allí, la Contraloría señala que esta dependencia introduce riesgos fiscales, sobre todo porque no hay claridad sobre la aprobación de la reforma ni sobre las proyecciones de recaudo.

Además, preocupa que el gasto de funcionamiento crezca un 11,1%, por encima del crecimiento nominal del PIB. El ente de control concluye que el país necesita una estrategia integral de responsabilidad fiscal que combine un gasto más eficiente, proyecciones realistas de ingresos y medidas estructurales para impulsar el desarrollo económico y social del país.