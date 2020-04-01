En vivo
Fitch Ratings

Fitch Ratings

  • Por qué Moody's y S&P bajaron la calificación a Colombia y cómo nos impacta
    Por qué Moody's y S&P bajaron la calificación a Colombia y cómo nos impacta
    Economía

    Las razones por las que Fitch le bajó la calificación a Colombia, otra vez

    La calificadora emitió un durísimo informe sobre el Estado de las Finanzas públicas y advirtió que recomponer el camino será difícil, sin importar quién gane las elecciones en 2026.

  • ministro de Hacienda Diego Guevara.jpg
    Diego Guevara, ministro de Hacienda.
    Foto: Blu Radio
    Economía

    Gobierno evalúa nuevo aplazamiento de gastos, confirma el ministro de Hacienda

    Este año, el Gobierno nacional ya aplazó 12 billones de pesos en gastos.

  • Fitch Ratings.jpg
    Fitch Ratings
    Foto: @FitchRatings
    Economía

    Fitch le da 'palo' al Gobierno y abre la puerta a rebaja en la calificación

    Para la calidicadora el problema fiscal de Colombia va a empeorar este año y el país va a necesitar una nueva tributaria.

  • Hidroituango.jpg
    EPM
    Antioquia

    Fitch Ratings removió observación negativa que había sobre EPM

    La decisión a favor de EPM se dio luego del taponamiento definitivo del túnel de desviación derecho de Hidroituango en septiembre de 2024.

  • Hidroituango Fitch Ratings.png
    Hidroituango
    EPM
    Antioquia

    Fitch Ratings mantuvo calificación negativa a EPM por incertidumbre en Hidroituango

    La firma internacional indicó que aún existen riesgos para la central hasta tanto el tunel derecho de la Galería Auxiliar de Desviación no se tapone completamente.

  • Precio dólar en Colombia / Foto / AFP Referencia
    Blu Radio
    Economía

    ¿Qué significa la pérdida de calificación triple a en la deuda de Estados Unidos?

    La calificadora de riesgo Fitch degradó el martes un escalón la nota de la deuda de Estados Unidos, del máximo AAA a AA+, pero el impacto en la mayor economía del mundo será más que nada simbólico, al menos a corto plazo.

  • Gustavo Petro.jpg
    Gustavo Petro
    Foto: Cristian Garavoto - Presidencia
    Nación

    Capacidad de Petro para pasar sus reformas se ha vuelto incierta: Fitch mantiene la nota a Colombia

    La calificadora mantuvo la calificación de Colombia en BB+ con perspectiva estable.

  • 237544_Blu Radio. Fitch ratings / Foto: AFP
    Blu Radio. Fitch ratings / Foto: AFP
    Antioquia

    Fitch Rating mantiene calificación negativa a EPM a pesar de congelación de las tarifas de energía

    La agencia de calificación crediticia estadounidense destacó que la medida de la empresa de servicios públicos no mejorará su capacidad o calificación crediticia.

  • Hidroituango
    Hidroituango
    Foto: captura video EPM
    Antioquia

    Fitch Ratings reafirmó calificación negativa a EPM por Hidroituango

    Según la firma, para garantizar la seguridad de la central es necesario taponar definitivamente un túnel abierto por la contingencia de 2018.

  • Fitch Ratings.jpg
    Fitch Ratings
    Foto: @FitchRatings
    Economía

    Tributaria no mejora panorama fiscal de Colombia porque Gobierno gastará los recursos: Fitch Ratings

    La calificadora no dio esperanzas al país de recuperar el grado de inversión y advirtió que hay riesgos de mediano plazo.

