Fitch Ratings
Fitch Ratings
Las razones por las que Fitch le bajó la calificación a Colombia, otra vez
La calificadora emitió un durísimo informe sobre el Estado de las Finanzas públicas y advirtió que recomponer el camino será difícil, sin importar quién gane las elecciones en 2026.
Gobierno evalúa nuevo aplazamiento de gastos, confirma el ministro de Hacienda
Este año, el Gobierno nacional ya aplazó 12 billones de pesos en gastos.
Fitch le da 'palo' al Gobierno y abre la puerta a rebaja en la calificación
Para la calidicadora el problema fiscal de Colombia va a empeorar este año y el país va a necesitar una nueva tributaria.
Fitch Ratings removió observación negativa que había sobre EPM
La decisión a favor de EPM se dio luego del taponamiento definitivo del túnel de desviación derecho de Hidroituango en septiembre de 2024.
Fitch Ratings mantuvo calificación negativa a EPM por incertidumbre en Hidroituango
La firma internacional indicó que aún existen riesgos para la central hasta tanto el tunel derecho de la Galería Auxiliar de Desviación no se tapone completamente.
¿Qué significa la pérdida de calificación triple a en la deuda de Estados Unidos?
La calificadora de riesgo Fitch degradó el martes un escalón la nota de la deuda de Estados Unidos, del máximo AAA a AA+, pero el impacto en la mayor economía del mundo será más que nada simbólico, al menos a corto plazo.
Capacidad de Petro para pasar sus reformas se ha vuelto incierta: Fitch mantiene la nota a Colombia
La calificadora mantuvo la calificación de Colombia en BB+ con perspectiva estable.
Fitch Rating mantiene calificación negativa a EPM a pesar de congelación de las tarifas de energía
La agencia de calificación crediticia estadounidense destacó que la medida de la empresa de servicios públicos no mejorará su capacidad o calificación crediticia.
Fitch Ratings reafirmó calificación negativa a EPM por Hidroituango
Según la firma, para garantizar la seguridad de la central es necesario taponar definitivamente un túnel abierto por la contingencia de 2018.
Tributaria no mejora panorama fiscal de Colombia porque Gobierno gastará los recursos: Fitch Ratings
La calificadora no dio esperanzas al país de recuperar el grado de inversión y advirtió que hay riesgos de mediano plazo.