Peluquero mató a su cliente luego de que se quejara por dejarlo trasquilado

Un hecho de intolerancia cobró la vida de un hombre en el municipio de Barbosa, Santander, en medio de una disputa personal que, según las autoridades, venía escalando desde tiempo atrás.

De acuerdo con el coronel Néstor Arévalo, comandante de la Policía de Santander, el caso se registró en el centro de la localidad, donde una persona atacó a otra con arma blanca, causándole la muerte.

“En el centro de Barbosa se presentó un hecho de intolerancia donde una persona lesiona con un arma blanca a otra. Lo más triste es que venía en un problema personal porque en alguna oportunidad la víctima había ido a un establecimiento comercial, una peluquería, y sintió que lo habían trasquilado. Desde ahí generó una serie de situaciones que desencadenaron en este lamentable hecho”, explicó el oficial.

Según la versión entregada por la Policía, el conflicto se habría originado por inconformidades del hoy fallecido con un servicio recibido en el establecimiento, situación que derivó en señalamientos y tensiones constantes contra el presunto agresor.



Las autoridades indicaron que esta confrontación fue escalando hasta terminar en el ataque mortal. El presunto responsable ya fue identificado y es buscado por las autoridades para que responda ante la justicia por este homicidio.

La Policía hizo un llamado a la ciudadanía para evitar que conflictos personales escalen a hechos de violencia, e insistió en la importancia de acudir a mecanismos de mediación y diálogo para resolver diferencias.