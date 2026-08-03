Video revela duro caso de presunto maltrato contra dos niños en Santa Rosa de Cabal

Un video grabado por una vecina del barrio La Pradera II, en Santa Rosa de Cabal, evidenciaría un presunto caso de maltrato infantil contra dos niños que, al parecer, fueron dejados durante varias horas entre las rejas de una ventana como castigo.

En la grabación, la mujer relata que los menores permanecieron en esa posición por cerca de dos horas mientras lloraban, hasta que finalmente se quedaron dormidos por el cansancio. Las imágenes muestran a uno de los niños durmiendo de pie, apoyado en las rejas, mientras el otro permanece sentado con las piernas colgando.

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Habitantes del sector también manifestaron a medios locales que los menores serían víctimas constantes de maltrato físico y verbal dentro de la vivienda, por lo que solicitaron la intervención urgente de las autoridades para verificar su estado y garantizar la protección de sus derechos.



Alcaldía de Santa Rosa de Cabal se pronunció

Tras conocerse la denuncia, el alcalde de Santa Rosa de Cabal, Paulo Gómez, informó a través de su cuenta oficial en la red social X que la Policía de Infancia y Adolescencia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Personería Municipal realizaron una intervención en el inmueble.

El mandatario, quien además es médico de profesión, señaló que los dos niños recibieron atención médica y acompañamiento psicosocial. Asimismo, aseguró que se encuentran en óptimas condiciones de salud y fuera de peligro.

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Finalmente, Gómez agradeció a la comunidad por denunciar oportunamente los hechos, lo que permitió la rápida actuación de las autoridades para proteger a los menores.

Vea el video aquí: