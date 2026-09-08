En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Porte de armas
Marco Rubio
Luis Díaz
"Plan Marshall" para Chocó
Vuelta a España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Vigilante fue agredido por cuatro personas en hospital de Caldas, Antioquia

Vigilante fue agredido por cuatro personas en hospital de Caldas, Antioquia

Este caso se suma a la reciente agresión a varios profesionales en el Hospital General de Medellín.

Hospital de Caldas, Antioquia
Google Maps
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 8 de sept, 2026

La E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl de Caldas rechazó la agresión sufrida por uno de sus vigilantes, atacado por cuatro personas. A través de un comunicado, la institución condenó cualquier forma de violencia, amenaza o agresión contra sus trabajadores.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

El hospital en el Sur del Valle de Aburrá hizo un llamado a pacientes y familiares para mantener el respeto, la tolerancia y el diálogo, y aseguró que continuará trabajando para garantizar condiciones seguras para usuarios y funcionarios.

Últimas noticias

Incendio en Guatapé, Antioquia.jpg
Antioquia

Un incendio forestal afectó más de 5 hectáreas de vegetación en Guatapé, Antioquia

Levantamiento de cadáver // Foto: AFP, imagen de referencia
Antioquia

"Por contrabandista": investigan el asesinato de un hombre en Angostura, Antioquia

Además, el centro médico anunció que adelantará las acciones correspondientes ante las autoridades para esclarecer lo ocurrido con el personal médico agredido por lo que, al parecer, serían familiares de un paciente.

El caso se conoce pocos días después de la agresión contra trabajadores del Hospital General de Medellín, donde familiares de una paciente fallecida atacaron a integrantes del equipo asistencial y de apoyo en el quinto piso de la Torre Norte.

Lea también:

JULIANA ÁVILA- TOMADA REDES SOCIALES.jpg
Antioquia

Tristeza en la familia vicepresidencial, ¿quién era la atleta que murió en la maratón de Medellín?

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá tuvo que intervenir y dos personas fueron capturadas, mientras que los trabajadores afectados recibieron atención médica y primeros auxilios psicológicos.

Publicidad

Este episodio vuelve a poner sobre la mesa la seguridad del personal sanitario y de vigilancia. En junio, además, el Hospital General de Medellín reportó otra agresión: tras la muerte de un paciente, familiares intentaron ingresar por la fuerza, rompieron vidrios y atacaron a dos vigilantes y una auxiliar de enfermería

Relacionados

Antioquia

Valle de Aburrá

Caldas

Salud

Publicidad

Publicidad

Publicidad