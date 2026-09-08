Vigilante fue agredido por cuatro personas en hospital de Caldas, Antioquia

La E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl de Caldas rechazó la agresión sufrida por uno de sus vigilantes, atacado por cuatro personas. A través de un comunicado, la institución condenó cualquier forma de violencia, amenaza o agresión contra sus trabajadores.

El hospital en el Sur del Valle de Aburrá hizo un llamado a pacientes y familiares para mantener el respeto, la tolerancia y el diálogo, y aseguró que continuará trabajando para garantizar condiciones seguras para usuarios y funcionarios.

Además, el centro médico anunció que adelantará las acciones correspondientes ante las autoridades para esclarecer lo ocurrido con el personal médico agredido por lo que, al parecer, serían familiares de un paciente.

El caso se conoce pocos días después de la agresión contra trabajadores del Hospital General de Medellín, donde familiares de una paciente fallecida atacaron a integrantes del equipo asistencial y de apoyo en el quinto piso de la Torre Norte.



La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá tuvo que intervenir y dos personas fueron capturadas, mientras que los trabajadores afectados recibieron atención médica y primeros auxilios psicológicos.

Publicidad

Este episodio vuelve a poner sobre la mesa la seguridad del personal sanitario y de vigilancia. En junio, además, el Hospital General de Medellín reportó otra agresión: tras la muerte de un paciente, familiares intentaron ingresar por la fuerza, rompieron vidrios y atacaron a dos vigilantes y una auxiliar de enfermería