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El influencer Javier Arias quedó libre: lo absolvieron por investigación de porte de armas

El creador de contenido, quien había sido capturado en una finca en Necoclí, celebró la decisión en sus redes sociales.

Influencer capturado Javier Arias 'Stunt’
Influencer capturado Javier Arias 'Stunt’, conocido por Cybertruck en Necoclí.
Foto: Redes sociales
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 9 de sept, 2026

El caso judicial del influencer Javier Arias Castañeda, conocido en redes sociales como Javier Arias Stunt, dio un giro luego de que el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Turbo anunciara un sentido de fallo absolutorio a su favor.

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Arias había sido capturado el pasado 12 de mayo durante un operativo adelantado por autoridades en una finca ubicada en el corregimiento El Totumo en Necoclí, en donde fueron encontrados dos pistolas de diferentes calibres, dos escopetas, una carabina de precisión, 1.926 cartuchos de distintos calibres y 208 millones de pesos en efectivo.

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La captura puso al influencer en una investigación por el delito de fabricación, porte o tráfico de armas de fuego. Sin embargo, horas después de su detención, quedó en libertad y comenzó un proceso para determinar si realmente tenía responsabilidad sobre el armamento encontrado.

Tras conocer la determinación, Arias reaccionó en sus redes sociales y aseguró que quedó libre, agradeciendo a sus seguidores y a quienes confiaron en su inocencia.

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"Ahora sí, libre gracias a dios. Gracias a cada uno de ustedes que estuvo ahí siempre pendiente, que estuvieron apoyándome, a todos los que siempre confiaron en mí, que criaron en mi inocencia. A mí me toca lidiar con muchas cosas en la vida, con envidia y con de todo. Y ya todo eso me ha me, a todo eso me ha acostumbrado ya", manifestó el creador de contenido.

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Según se ha podido conocer, uno de los elementos que permitió la libertad del hombre fue que en la finca también se encontraban otras cinco personas, lo que habría generado dudas sobre quién tenía el dominio de las armas.

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